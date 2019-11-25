Сериал "Ведьмак": кому достались главные роли в популярной фэнтезийной экранизации
Несмотря на то, что до выхода сериала «Ведьмак» осталось еще чуть больше, чем три недели, его популярность только растет. Редакция LifeStyle 24 решила познакомить вас с актерским составом ленты, снятой по мотивам одноименной игры. Какие актеры сыграли главные роли в сериале "Ведьмак" – читайте дальше.
О старте съемок сериала «Ведьмак» стало известно еще в 2018 году, однако воплотить безумную идею в жизнь удалось до конца 2019 года. Так, уже 20 декабря на стриминговом сервисе Netflix стартует первый сезон фильма о ведьмаке Геральте. Несмотря на то, что до премьеры остался почти месяц, высокие рейтинги проекта порадовали создателей картины, поэтому они решили сразу же продолжить сериал "Ведьмак" на второй сезон.
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Что интересно, в одном из интервью автор идеи признался, что намерен снять целых семь сезонов сериала! Конечно, все, что для этого нужно – популярность ленты. А, как мы можем отслеживать в сети, как минимум первому сезону высокий рейтинг обеспечен. Кто сыграл главные роли в сериале "Ведьмак" – читайте на LifeStyle 24.
Актеры и роли сериала «Ведьмак»
Генри Кавилл – ведьмак Геральт
36-летний английский актер, также известный ролью Супермена, сыграет главного героя Геральта из Ривии – одного из последних охотников и монстров.
Генри Кавилл в сериале "Ведьмак" / Instagram / @henrycavill
Фрея Аллан – Цирилла
18-летняя британская актриса Фрея Аллан сыграет королеву Цинтры, Цириллу Фиону Элен Рианнон. Ее роль также считается одной из главных в сериале "Ведьмак".
Фрея Аллан в сериале "Ведьмак" / Instagram / @witchernetflix
Аня Чалотра – Йеннефер из Венґерберґа
Чародейку Йеннефер сыграет 23-летняя британская актриса. Аня Чалотра также сыграла Дженнифер Ашман в британском телешоу "Вандерласт", после чего и получила популярность.
Аня Чалотра в сериале "Ведьмак" / Instagram / @witchernetflix
Джои Бэти – Любисток (Лютик)
Британец Джои сыграет странствующего барда Юлиана Альфреда Панкраца или проще говоря Лютика. Он – лучший друг Геральта и его неизменный его спутник.
Джои Бэти / IMDb
Милли Брейди – Ренфро
Роль дочери князя Крейдена Фредефалька от первого брака досталась 25-летней британской актрисе Милли Брейди. Она известна также из фильма "Гордость, предубеждение и зомби".
Милли Брейди / Pinterest
Майанна Беринг – Тиссая
Одна из первых выпускниц чародейской школы в Аретузы и одна из старейших волшебниц мира сыграла Майанна Беринг.
Майанна Беринг / IMDb
Имон Фаррен – Кагир
Кагир – молодой рыцарь, нильфгардский граф, сын сенешаля Келлаха эп Груффида и Мавр вар Анагид, порученец императора Емгир вар Емрейса.
Имон Фаррен / IMDb
Том Кентон – Филавандрель
Молодому актеру Тому Кентону досталась роль вожака свободных эльфов Синих Гор. Он – эльф и советник королевы Доль Блатанна.
Том Кентон / IMDb
Джоди Мэй – королева Калан
Королеву Цинтры, бабушку Цириллы сыграет 44-летняя Джоди Мэй.
Джоди Мэй / Strange Girl
Ларс Миккельсен – Стрегобор
Стрегобор – чародей и член совета магов.
Ларс Миккельсен / BT