Сериал "Ведьмак": где смотреть и дата выхода всех серий

Уже вчера, 20 декабря, подписчики стримингового сервиса Netflix наконец дождались премьеры сериала "Ведьмак". Однако, если вы пропустили большой релиз и не знаете подробностей про эту "магическую" ленту, LifeStyle 24 подготовили для вас информацию, где смотреть “Ведьмака”, сколько будет серий, когда они вышли и как они называются.

Прогнозы кинокритиков на сериал "Ведьмак" довольно перспективные. Говорят, проект от Netflix может стать достойным конкурентом "Игре престолов", которая весной 2019 года показала свои финальные эпизоды. Создатели ленты прочат такое же будущее "Ведьмаку": сюжет распланирован на 7 сезонов, в каждом из которых будет по 8 эпизодов, однако в том случае, если сериал заинтересует зрителя.

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Первый сезон "Ведьмака" дебютировал еще 20 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Создатели решили не мучить фанатов интригой и представили сразу все 8 серий первого сезона. Смотреть сериал "Ведьмак" можно на сайте самого потокового мультимедиа Netflix. А с названиями эпизодов предлагаем ознакомиться ниже.

Названия и дата выхода серий сериала "Ведьмак":

1 серия – 20 декабря – "Начало конца"

2 серия – 20 декабря – "Четыре знака"

3 серия – 20 декабря – "Предательская Луна"

4 серия-20 декабря – "Банкеты, выродки и похороны"

5 серия – 20 декабря – "Сдержанные аппетиты"

6 серия – 20 декабря – "Редкие виды"

7 серия – 20 декабря – "Перед падением"

8 серия – 20 декабря – "Нечто большее"

Сериал "Ведьмак": трейлер на украинском смотреть онлайн