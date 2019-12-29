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Сериал "Ведьмак": как выглядели главные герои в фильме и видеоигре – фотосравнение

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"Ведьмак" / IMDb

Чуть больше недели назад на стриминговом сервисе Netflix состоялась большая премьера сериала "Ведьмак". Редакция LifeStyle 24 решила сравнить героев ленты и персонажей из не менее популярной видеоигры.

Экранизации, снятые по мотивам книг, всегда получают больше критики, поскольку ценители литературного жанра сравнивают "новую версию" с оригинальной. А, если кинолента вышла еще после выпуска популярной игры – фанаты еще более строго оценивают премьеру.

Кстати, Сериал "Ведьмак": кому достались главные роли в популярной фэнтезийной экранизации

Что касается оценок свежего сериала "Ведьмак" – они, как всегда, разделились на два лагеря. Кто-то в восторге от экранизации, для кого-то лучшим вариантом была игра и книга.

Чтобы вы лучше могли сопоставить персонажей из сериала и игры – мы подготовили для вас сравнительные коллажи.


Ведьмак Геральт в игре и сериале / Коллаж: LifeStyle 24


Цирилла в игре и сериале / Коллаж: LifeStyle 24


Йеннефер в игре и сериале / Коллаж: LifeStyle 24


Трисс Меригольд в игре и сериале / Коллаж: LifeStyle 24

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Техно LifeStyle Кино Игры Сериал "Ведьмак"
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