Сериал "Ведьмак" получил "гнилой" рейтинг на Rotten Tomatoes: что пишут о ленте

Фэнтезийная книга "Ведьмак" (The Wicher) переросла в видеоигру, а затем в многоэпизодный сериал, вышедший на Netflix 20 декабря 2019 года. Его с нетерпением ждали в течение нескольких лет, однако не все фанаты остались довольны экранизацией.

На популярном сайте с обзорами и рейтингами новинок кино появились отзывы на сериал "Ведьмак". Однако рейтинг оказался не таким положительным, как ожидали создатели. Зрители оценили сериал как "гнилой", о чем сообщается на сайте Rotten Tomatoes.

Здесь больше: Сериал "Ведьмак": кому достались главные роли в популярной фэнтезийной экранизации

На момент выхода ленты ее рейтинг "свежести", то есть "крутости", составлял всего 58%, а по состоянию на сегодня, 25 декабря – 56%. Сериал отмечен зеленым значком, что означает, что его "забросают заплесневелыми помидорами".

Рейтинг "Ведьмака" на Rotten Tomatoes / Скриншот

О премьере высказались представители популярных изданий, в частности, журналист с CNN, автор Forbes, репортер Independent и корреспондент Variety.

"Да, Генри Кавилл играет главную роль в "Ведьмаке", но вдохнуть жизнь в это тоскливое средневековое фэнтези - слишком большая работа даже для Супермена", - подтвердил Брайан Лорри с CNN.

"Что ж, могло быть и хуже. С одной стороны сериал тщательно расставляет все галочки, которые нужны для аудитории Netflix. С другой - шоу не лишено своих недостатков, и, если не позаботиться о них, они могут стать причиной закрытия проекта", - заверила Мерил Барр с Forbes.

Однако пользователи сети Twitter положительно отзываются о сериале. Так, некоторые в восторге от образов персонажей, а некоторые заявляют, что уже ждут продолжения саги.

The face one has when knowing one must have to wait until 2021 for season 2 of #TheWitcher . pic.twitter.com/KOw15NcVVC — ?Russell “Noctis” Madison ️‍ (@RussellMadison_) December 25, 2019

It would be fantastic if Netflix left season 2 of #TheWitcher under my Christmas tree.. pic.twitter.com/oD5fYIHsK7 — Eluvianna of Revendreth (@eluvianna) December 25, 2019