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Сериал "Ведьмак" стал самым востребованным сериалом в США

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"Ведьмак" / IMDb

Сериал "Ведьмак" дебютировал на стриминговом сервисе около трех недель назад, но даже за такой короткий смог получить высокий рейтинг среди американских зрителей.

На сайте издания Parrot Analytics появилась информация, что проекту "Ведьмак" (The Witcher), снятом по мотивам одноименной книги и игры, удалось стать одним из самых востребованных сериалов в США.

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Что интересно, на популярном веб-сайте с обзорами и рейтингами кино Rotten Tomatoes отмечалось, что "Ведьмак" получил "гнилой рейтинг", а журналисты популярных мировых СМИ выражали недовольство лентой.

Несмотря на это, новая работа Netflix обошла в рейтинге самые востребованные стриминговые сериалы, даже "Мандалорца" от Disney+. А сразу после выхода "Ведьмак" вошел в тройку лидеров. Добавим, что именно "Мандалорец" в конце ноября был признан наиболее популярным в таком рейтинге и держал эту позицию в течение пяти недель.

Ведьмак: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Disney Сериал "Ведьмак"
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