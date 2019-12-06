Сериал "Ведьмак": в сети появились новые персонажные постеры с главными героями

До премьеры едва ли не самого ожидаемого сериала 2019 года осталось чуть больше, чем две недели. Поэтому в сети появляются новые постеры, тизеры и трейлеры сериала "Ведьмак", которые поразили фанатов своей эффектностью.

Новые персонажные постеры с главными героями сериала "Ведьмак" появились на официальной странице Netflix в твитере.

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Сообщение с тремя красивыми персонажами, а именно Ведьмаком, Цириллой и Йеннефер, меньше, чем за сутки собрало полторы тысячи распространений и почти 7 тысяч предпочтений, тогда как другие посты "лайкали" в несколько раз меньше. Такая реакция пользователей сети не может не свидетельствовать о том, что сериал "Ведьмак", премьера которого состоится уже 20 декабря, пользуется популярностью среди зрителей.

Так, на новых постерах появились Генри Кавилл, Фрея Алан и Аня Чалотра.