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Эль Фаннинг сыграла главную роль в сатирическом сериале о Екатерине ІІ: первый тизер

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Голливудская актриса Эль Фаннинг мастерски перевоплотилась в императрицу Екатерину II. Это киноманы могли увидеть в первом тизере сериала "Великая" (The Great), вышедшем на видеосервисе Hulu.

Известно, что режиссерами сатирической ленты выступили Гита Пател и Мэтт Шекман. Их работы хорошо известны зрителям, ведь именно этот голливудский тандем причастен к созданию "Ведьмака", "Доктора Хауса", а также "Фарго".

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В основе сюжета сериала – история юной дочери немецкого князя Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, которая выходит замуж за российского императора Петра III. Девушка переезжает в Российскую империю и меняет свою веру. Быстро Екатерина II разочаровывается в своем муже, ведь нелепый император принимает неудачные политические решения.

Сериал хоть и имеет исторические факты, однако создан в форме сатирических зарисовок. Здесь зрители смогут увидеть бурную молодость Екатерины II в браке с Петром III и свержение императора с престола.

Известно, что съемки завершились до пандемии коронавируса. Об этом рассказала в сети Эль Фаннинг, которая не сдерживала восторга от предстоящей премьеры.

Всего месяц назад закончилась работа над сериалом, и вот уже премьера трейлера! Играть Екатерину II было для меня честью. Я многому научилась от этой молодой женщины, которая медленно идет к власти в патриархальном мире. Пришло время править Россией по-другому!
– поделилась она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Great (@thegreathulu)

Главные роли в сериале "Великая" получили Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд. Их невероятную актерскую игру можно будет увидеть уже с 15 мая. Именно на эту дату запланирована премьера сериала.

Смотрите тизер к сериалу "Великая": видео

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Голливуд LifeStyle Кино
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