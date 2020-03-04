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Сериал "Властелин колец": актер Макс Болдри получил главную роль

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Хотя премьера сериала "Властелин колец" запланирована на 2021 год, его создатели уже подогревают интерес киноманов к новинке. Так, стало известно, что главную роль отдали британскому актеру Максу Болдри.

Как сообщает Deadline, пока неизвестно, какого именно персонажа сыграет Макс Болдри, однако актер уже официально подтвердил, что таки появится в сериале "Властелин колец". До этого британец имел роли в телепроектах "Годы", "Голиокс" и "Счастливого Рождества".

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"У нас еще есть несколько главных ролей. Болдри сыграет одну из этих них, и я слышала, что соглашение подписано", – отметила представительница Amazon Вернон Сандерс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maxim Baldry (@maximbaldry)

Сюжет нового "Властелина колец" пока держится в секрете. Однако журналисты узнали, что эпизоды станут приквелом к ​​знаменитой трилогии "Властелин колец". Режиссер Хуан Антонио Байона экранизирует историю о так называемой Второй эпохе, поэтому события будут разворачиваться задолго до тех приключений, которые описаны в романе Джона Толкина. Саурон создал с эльфами кольца власти, тайно выковал Единое Кольцо. И эпоха закончилась битвой, которая показана в прологе трилогии "Властелина колец".

Впервые о создании сериала-приквела заговорили в ноябре 2017 года. Глава Amazon Джефф Безос признался, что является поклонником "Властелина колец" и заинтересован в успехе новых эпизодов, которые выйдут на его Amazon Prime Video уже в 2021 году. Студия выкупила права на экранизацию у потомков писателя Джона Толкина.

Известно, что планируется 5 сезонов саги, бюджет которых – 1 миллиард долларов. В дебютном сезоне "Властелина колец" будет 20 серий.

Актерский состав:

  • Джозеф Моул – злодей Орен
  • Маркелла Кауэн
  • Макс Болдри
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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