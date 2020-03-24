"Выжить": сеть покоряет жуткий трейлер сериала с Софи Тернер

Пока съемки фильмов поставили на паузу из-за пандемии коронавируса, в сети анонсируют выход новых сериалов. Так, к новинкам апреля 2020 присоединилась жуткая лента под названием "Выжить" (Survive).

24 марта на платформе Quibi появился первый трейлер, который уже успел привлечь внимание киноманов. Все потому, что главные роли в многосерийной ленте "Выжить" выполнили одни из самых перспективных актеров Голливуда – Софи Тернер ("Игра престолов") и Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы"). Режиссером сериала выступил Марк Пеллингтон.

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Кадры из сериала "Выжить" / Just Jared

Сюжет авторы "Выжить" взяли из одноименного романа Алекса Мореля. В центре – история Джейн и Пола, которым чудом удается спастись после жуткой авиакатастрофы. Самолет упал посреди заснеженных гор, поэтому на главных героев ждет много испытаний. Чтобы добраться до ближайшего населенного пункта и выжить, они должны приспособиться к дикой природе.

Премьера нового сериала запланирована на 6 апреля 2020 года.

Смотрите трейлер к сериалу "Выжить": видео