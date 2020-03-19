Сериал "Загрузка" покажет жизнь смертельно больных людей в будущем: интересное видео

Авторы сериала "Загрузка" (Upload) опубликовали первый трейлер, который вызвал восторг в сети. В нескольких минутах ролика показано, как в будущем будут жить люди, которые оказались на грани смерти.

Экранизацией футуристического сюжета занялся режиссер Грег Дэниел, известный созданием сериала "Офис". А вот заказчиком "Загрузки" выступил Amazon.

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Сюжет сериала будет построен на реалиях будущего. Ученые разработали специальные проекты, благодаря которым смертельно больные люди могут продолжать жить в виртуальной реальности. В этом месте приобретают бессмертие, ведь умереть там невозможно.

Однако люди не теряют контакта с реальным миром, что показано на примере главного героя – Натана. После аварии его сознание загрузили в цифровой мир, а его подругой становится работница службы поддержки клиентов загробной жизни Нора.

Главные роли в сериале получили актеры:

Робби Амелл

Энди Алло

Крис Уильямс

Кевин Бигли

Аллегра Эдвардс

Съемки кинопроекта завершились еще до вспышки коронавируса, поэтому премьера сериала "Загрузка" состоится на Amazon Prime 1 мая.

Смотрите трейлер к сериалу "Загрузка": видео