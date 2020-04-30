"Жизнь прекрасна": чего ждать от 3 и 4 эпизодов сериала

Новый сериал "Жизнь прекрасна" от СТБ всего за сутки привлек к себе бешеное внимание киноманов. Мелодрама, которая состоит из 4 серий, рассказывает о трудностях развода, поэтому тысячи людей начали смотреть киноленту. Уже 30 апреля зрители увидят финальные 3 и 4 серии, которые могут удивить.

"Жизнь прекрасна" 3 серия: сюжет

Премьера сериала "Жизнь прекрасна", как сообщали журналисты LifeStyle 24, состоялась в среду, 29 апреля. В центре сюжета – история Светланы, которая переживает развод.

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В 3 эпизоде ​​главная героиня готова на все, чтобы найти работу. Она обращается за помощью к бывшему мужу Николаю. Светлана просит у него какую-либо должность в их семейном бизнесе, однако получает отказ.

Между тем их дочь Елена с подругой устроились на работу в клининговую компанию. Студентки убирают в элитных домах. И эффектная Елена привлекает внимание сына владельцев одного из имений. Парень приглашает ее на вечеринку, где нагло пристает. Спас Елену ее бывший бойфренд.

"Жизнь прекрасна" 4 серия: сюжет

Личная жизнь Светланы наконец начинает налаживаться. Она начинает отношения с Романом и поселяется с ним в одной из элитных гостиниц города. Пара много времени проводит за душевными разговорами, что покоряет женщину.

В то же время Николай окончательно разочаровывается в своей избраннице. Девушка лгала о своей беременности и крутила роман с другим мужчиной. Поэтому Николай просит Светлану простить ему все обиды и бороться за их брак. Поэтому главная героиня должна сделать непростой выбор: построить новую семью с Романом, или восстановить то, что потеряла.

Главные актеры сериала: