Сериалу "Слуга народа" – 3 года: какими успехами может похвастаться кинолента

В ноябре 2018 года на телеэкранах появились первые серии популярного сериала "Слуга народа". Всего за 3 года кинолента стала одной из самых популярных в Украине и получила признание за рубежом.

Что такое "Слуга народа"?

В основе сюжета сериала – история об обычном школьном учителе Василии Голобородько, который случайно становится Президентом Украины. Неожиданно для всех олигархов и политиков страна получила гаранта, который живет в спальном районе столицы, спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит в маршрутке. Голобородько получает 5 тысяч гривен и иногда занимает у друга "до зарплаты". В общем, он живет как все, поэтому хорошо знает – когда президент начнет жить как простой учитель, вскоре простой учитель заживет как президент!

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Политическая комедия, которая показывает неподкупного и принципиального Президента, стремительно покорила зрителей. Сейчас появилось 2 сезона сериала и фильм "Слуга народа 2".



Сериалу "Слуга народа" – 3 года / пресс-служба "Квартал 95"

В чем заключается успех сериала?

"Слугу народа" просмотрели миллионы людей как в Украине, так и за ее пределами. Кроме народного признания, сериал покорил и международную киноиндустрию: проект Владимира Зеленского стал победителем Международного кинофестиваля Worldfest Houston (США) и финалистом международных фестивалей WorldMediaFestival (Германия) и Seoul International Drama Awards (Южная Корея).

Не меньшую популярность видео завоевало в сети. За 3 года суммарное количество просмотров "Слуги народа" в YouTube превышает 209 миллионов. Идею сериала авторы продали в Казахстан, Молдову, Эстонию, а также интернет-платформе Netflix. Кроме этого, формат "Слуги народа" приобрели во Франции и Греции.

Пока украинцы уже насладились просмотром двух сезонов популярного сериала, болгары и поляки уже ожидают появления переведенных серий "Слуги народа". В то же время в Украине уже начались съемки продолжения политической истории. Премьера нового сезона запланирована на март 2019 года.

Смотрите трейлер к новому сезону "Слуга народа 3" (видео):