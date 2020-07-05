Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова назвала подборку любимых сериалов, которые на протяжении многих лет остаются популярными и пользуются спросом среди ценителей киноиндустрии.

Рекомендации Даши Ульяновой опубликовали на официальной странице проекта "Холостяк" в инстаграме.

Девушка любит проводить время, просматривая киноленты, поэтому с радостью рассказала поклонникам, на какие работы стоит обратить внимание.

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Подборка сериалов от Даши Ульяновой

"Беверли Хиллз, 90210 и Район Мелроуз"

Американский телесериал. В нем говорится о близнецах из семейства Уолш, которые оказались в мире "золотой" молодежи в одном из районов Лос-Анджелеса – Беверли Хиллиз.

"Беверли Хиллз, 90210 и Район Мелроуз" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Все женщины – ведьмы"

Американский телесериал. Основные события происходят в Сан-Франциско. Сестры Пайпер и Прю Галливел живут в доме покойной бабушки. В один вечер они получают известие о приезде младшей сестры Фиби. Тогда девочка находит на чердаке Книгу Тьмы и произносит призвания, благодаря которому сестры становятся ведьмами, у них появляется Сила Трех. Позже сестры узнают, что согласно пророчеству они будут самыми могущественными добрыми ведьмами в истории. Теперь они должны сражаться с колдунами и ведьмами, чтобы защитить невинных людей.

"Все женщины – ведьмы" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Секс и Город"

Американский телесериал. В нем рассказывается о жизни четырех подруг. Они разные по характеру и темпераменту, но объединенные свободными взглядами на жизнь, которая у них проходит в динамичной атмосфере Нью-Йорка.

"Секс и город" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Отчаянные домохозяйки"

Американский телесериал. Действия в ленте происходят на Вистерия Лейн, которая расположена в вымышленном городке Фервью. В сериале рассказывается о жизни нескольких женщин от имени их умершей соседки. Они обнаруживают тайны и преступления, которые спрятаны в их районе, занимаются семейной жизнью и сталкиваются с домашним насилием.

"Отчаянные домохозяйки" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Сплетница"

Американская телевизионная молодежная драма. В сериале рассказывается о судьбе молодых людей из состоятельных семей. Сюжет построен на жизни тинейджеров, которые живут в элитном районе Нью-Йорка и посещают привилегированную школу. Вокруг них развиваются все действия. В ленте присутствуют дружба, ссоры, наркотики, ревность, страдания, любовь, предательство. Все это зрители узнают из популярного блога таинственной "Сплетницы", которая никогда не появляется в кадре, можно услышать только ее голос.

"Сплетница" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Друзья"

Американский ситком. В нем рассказывается о жизни шести друзей: Рэйчел Грин, Моники Геллер, Джои Триббиани, Чендлера Бинга, Роса Геллера и Фиби Буффе. Вокруг этой крепкой компании возникает большое количество разнообразных историй. У них случаются романы, они ссорятся и мирятся. Однако друзья не упускают ни одного случая пошутить и демонстрируют отличное чувство юмора.

"Друзья – трейлер: смотрите видео онлайн

"Дневники вампира"

Телесериал, снятый по мотивам серии романов "Дневники вампира" Лизы Джейн Смит. Главной героиней является 17-летняя красавица Елена Гилберт – звездная студентка, популярная девушка, от которой в восторге ребята. Она начинает встречаться со Стефаном Сальваторе, однако понятия не имеет, что он древний вампир, борющийся за мирное существование среди людей, поскольку не хочет быть монстром. Также в сюжете знакомимся с его братом – сексуальным и жестоким Дэймоном, который является воплощением жестокости и зверства. Два брата начинают войну за душу Елены, ее семьи, друзей, всего города.

"Дневники вампира" – трейлер: смотрите видео онлайн