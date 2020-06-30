Представители стриминговых компаний даже на карантине не прекращают удивлять качественными и интересными новинками. В июле зрителей ждут премьеры новых сериалов, которые смогут удивить.

Еще до пандемии коронавируса в Голливуде отсняли десятки интересных телепроектов, выход которых состоится в июле 2020 года. От мистики до драм и комедий – киноманы смогут выбрать сериал на любой вкус. Так какие новинки достойны вашего внимания – узнавайте в подборке 24 канала.

Не пропустите Сериалы июня: 7 интересных новинок, которые выйдут в первый месяц лета

"Нераскрытые тайны"

Оригинальное название – Unsolved Mysteries

Дата выхода – 1 июля

Жанр – детектив, мистика

Стриминговая платформа Netflix подготовила для зрителей жуткие детективные истории, собранные в сериал "Нераскрытые тайны". В эпизодах главные герои будут расследовать загадочное исчезновение маленькой девочки, паранормальные случаи и жестокие убийства. Сериал непременно понравится любителям хоррора и детективов.

Смотрите трейлер к сериалу "Нераскрытые тайны": видео

"Клуб нянек"

Оригинальное название – The Baby-Sitters Club

Дата выхода – 3 июля

Жанр – семейный, комедия

Молодые и креативные подростки решили начать свой бизнес. Пятеро подруг открыли своеобразный клуб по уходу за детьми. Однако этот бизнес окажется не таким простым: героини должны будут преодолевать проблемы взрослых и попадут не в один курьез.

Смотрите трейлер к сериалу "Клуб нянек": видео

"Затопление Японии 2020"

Оригинальное название – Nihon Chinbotsu 2020

Дата выхода – 9 июля

Жанр – аниме

События аниме разворачиваются в Японии в 2020 году. Главные герои – брат и сестра Такеши и Аюми. Они с семьей пережили мощное землетрясение и пытаются сбежать из Токио. Однако это совсем непросто, ведь за главными героями следует смерть.

Смотрите трейлер к аниме "Затопление Японии 2020": видео

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"Голосок"

Оригинальное название – Little Voice

Дата выхода – 10 июля

Жанр – драма, комедия

Харизматичная Бесс Кинг с детства любила петь и мечтала в 20 лет покорить большую сцену. Однако этот возраст наступает, а девушка после творческой паузы только может выступать в небольших клубах и учить детей аккордам. И, казалось, шансов воплотить свою мечту все меньше и меньше, но случай может изменить всю жизнь Бесс.

Смотрите трейлер к сериалу "Голосок": видео

"Дивный новый мир"

Оригинальное название – Brave New World

Дата выхода – 15 июля

Жанр – фэнтези, драма

Для всех любителей фэнтези в Голливуде подготовили замечательную премьеру – "Дивный новый мир". Сериал расскажет о далеком будущем, когда в Лондоне общество поделилось на касты. Все проблемы людей решаются благодаря наркотикам, изготовленными учеными. И вся система может потерпеть крах, когда двое жителей города попадают за его пределы.

Смотрите трейлер к сериалу "Дивный новый мир": видео​

"Проклятая"

Оригинальное название – Cursed

Дата выхода – 17 июля

Жанр – фэнтези, приключения, драма

Это свежий взгляд на знаменитую легенду о короле Артуре. Однако историю в этот раз решили подать благодаря героине Нимуе, которая отправляется в опасное путешествие в поисках Мерлина. Поможет ей в путешествии наемник Артура, который также будет иметь миссию – доставить древний чародей меч.

Смотрите трейлер к сериалу "Проклятая": видео

"Ангел тьмы"

Оригинальное название – The Alienist: Angel of Darkness

Дата выхода – 19 июля

Жанр – криминал, драма, детектив

Выйдет на экран и продолжение криминального сериала, уже покорившего мир напряженным сюжетом. В первом сезоне детектива события происходят в Нью-Йорке 1896 года. Безжалостный маньяк убивает нескольких детей и заставляет комиссара полиции, психолога и репортера объединить усилия в следствии. В новом сезоне главные герои пойдут по следу нового и не менее жестокого преступника.

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"Цветок зла"

Оригинальное название – The Flower of Evil

Дата выхода – 22 июля

Жанр – детектив, мелодрама, триллер

Жизнь одной из лучших детективов Чха Чжи Вон может казаться сказкой. У женщины есть превосходный и успешный мужчина, с которым она воспитывает детей. Однако однажды к ней попадает дело о жутком убийстве. И все новые доказательства свидетельствуют о том, что к кровавому преступлению причастен ее возлюбленный.

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