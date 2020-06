Хотя съемки в Голливуде поставили на паузу из-за пандемии, премьеры сериалов, снятых еще до карантина, происходят по плану. И в июне режиссеры смогут удивить киноманов интересными сюжетами и увлекательными перевоплощениями актеров.

Особенно новинки июня порадуют любителей детективных историй, ведь многие сериалы будут касаться запутанных историй преступлений, сюжет которых невозможно предсказать. Да и комедии или драмы также смогут поразить киноманов. А чтобы вы не тратили время на поиски, журналисты LifeStyle 24 создали интересную подборку сериалов месяца.

Интересно: Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд

"Алекс Райдер"

Оригинальное название: Alex Rider

Премьера: 4 июня

Жанр: боевик, семейный, триллер

Производитель: ITV

Алекс Райдер – это шпион нового поколения, который использует технологические новинки в стиле Джеймса Бонда и Бэтмена. По сюжету, дядя 15-летнего подростка умирает, после чего он узнает, что родственник был шпионом. Британская разведка вербует Алекса Райдера, а обычный школьник может стать одним из самых ценных агентов МI-6.

В 2006 году на большой экран вышел фильм об Алексе Райдере с названием "Громобой". Создатели сериала отмечают, что история шпиона, раскрытая в 8 сериях, будет сиквелом к ​​ленте и расскажет о начале карьеры талантливого агента.

Смотрите трейлер к сериалу "Алекс Райдер": видео

"Президент"

Оригинальное название: El Presidente

Премьера: 5 июня

Жанр: Драма

Производитель: Amazon Prime

Это криминальная драма о коррупционном скандале в FIFA Gate, который всколыхнул весь мир в 2015 году. ФБР давно подозревало о преступлениях чиновников. Однако им не хватало доказательств, чтобы обвинить представителей FIFA в коррупции и привлечь их к ответственности.

Сериал расскажет зрителям, какие события предшествовали скандалу и как малоизвестный президент футбольного клуба Серхио Жадю смог разрушить устоявшуюся систему.

Смотрите трейлер к сериалу "Президент": видео

"Голова"

Оригинальное название: The Head

Премьера: 12 июня

Жанр: триллер

Производитель: HBO Asia

По сюжету, группа ученых остается на арктической исследовательской станции. Ученые решают найти способ помешать глобальному потеплению, поэтому остаются на станции во время полярной зимы. Связь с ними теряется из-за погодных условий, а когда другая группа ученых хочет сменить коллег, оказывается, что все они мертвы. В живых чудом осталась Мэгги Митчел, которая не может объяснить, с какой находкой столкнулась ее команда.

Смотрите трейлер к сериалу "Голова": видео

Смотрите также: 10 непревзойденных сериалов о женщинах, от которых невозможно оторваться

"Глубоко в лесу"

Оригинальное название: The Woods

Премьера: 12 июня

Жанр: детектив, триллер, мистика

Производитель: Netflix

В течение 25 лет варшавский прокурор Павел Копинский не может и дня прожить, чтобы не думать о таинственном исчезновении сестры. В 1994 году дело закрыли из-за недостатка улик, а девушку так и не нашли. Но однажды в лесу находят тело, которое может быть связано с прошлым. За дело берется Павел Копинский, который уже давно мечтает расследовать преступление и наказать виновных.

Смотрите трейлер к сериалу "Глубоко в лесу": видео

"С любовью, Виктор"

Оригинальное название: Love, Victor

Премьера: 19 июня

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Производитель: Hulu

Сериал "С любовью, Виктор" расскажет о старшекласснике, который стесняется своей нетрадиционной ориентации. Он ведет тайную переписку с неизвестным "другом", который тоже является геем. Однако удержать в секрете все главному герою так и не удается: переписка попадает в руки недоброжелателя, который готов раскрыть всем тайну Виктора.

Смотрите трейлер к сериалу "С любовью, Виктор": видео

"Перри Мейсон"

Оригинальное название: Perry Mason

Премьера: 21 июня

Жанр: криминал, драма

Производитель: HBO

Это римейк знаменитого сериала, который был безумно популярным в 50 – шестидесятых годах. В центре сюжета – адвокат Перри Мейсон, который ведет запутанные дела во времена Великой депрессии в США. Однако просто представлять людей в суде – не для главного героя. Параллельно Перри Мейсон ведет расследования с частным детективом Полом Дрейком, которые впечатлят зрителей.

Смотрите трейлер к сериалу "Перри Мейсон": видео

А также: Самые интересные фильмы Netflix, вышедшие в 2020 году

"Я исчезну в темноте"

Оригинальное название: I'll Be Gone in the Dark

Премьера: 28 июня

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Производитель: HBO

Еще один детективный сериал, который представят в июне 2020 года. События "Я исчезну в темноте" связаны с жуткими убийствами серийного маньяка Голдена Стэйта, который орудовал в США в 70 – 80-х годах. По меньшей мере 13 человек стали жертвами убийцы. Преступления он совершал в трех различных локациях, поэтому правоохранители сначала и представить не могли, что ищут одного и того же человека.

Помогать полиции будет журналистка, которая и расскажет миру жуткую историю о Голдене Стэйте.

Смотрите трейлер к сериалу "Я исчезну в темноте": видео