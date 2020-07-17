На днях писатель Стивен Кинг передал права на экранизацию своих трех книг. Король хоррора хорошо известен в Голливуде, ведь его запутанные и мистические истории становятся отличной основой для непревзойденных лент. Накануне уикенда мы решили вспомнить, какие сериалы снимали по мотивам книг Стивена Кинга.

24 канал убежден, что именно эти сериалы смогут удивить даже самых требовательных любителей кино. Однако будьте готовы к тому, что эти ленты могут напугать и поразить неожиданными поворотами сюжета.

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7 самых интересных сериалов по книгам Стивена Кинга

"Оно"

Год выхода – 1990

Рейтинг IMDb – 6,9

Видимо, "Оно" является одним из самых жутких сериалов по произведениям Стивена Кинга и сразу же ассоциируется с именем короля хоррора. По сюжету, дети из небольшого города столкнутся с самыми большими своими страхами, а потом переживут то же во взрослом возрасте. Олицетворением зла здесь будет клоун Пеннивайз, который напугает каждого.

Смотрите трейлер к сериалу "Оно": видео

"Хейвен"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 7,6

Детективная драма рассказывает необычную историю города Хейвен, куда приезжает агентка ФБР Одри Паркер. Ее задача – расследовать, на первый взгляд, обычное убийство бывшего преступника. Однако агент замечает, что все жители города имеют сверхъестественные способности. И главная героиня уже готова поверить в это, когда узнает, что ее появление в Хейвене не было случайностью.

Смотрите трейлер к сериалу "Хейвен": видео

"Под куполом"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 6,7

Город Честерс-Милл оказывается под непробиваемым куполом, поэтому его жители становятся изолированными от остального мира. И пока власть и военные пытаются пробить броню, активисты начинают распутывать мистическую историю происхождения купола. И на пути к истине нужно будет приложить усилия, чтобы выжить.

Смотрите трейлер к сериалу "Под куполом": видео

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"11.22.63"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,3

Обычный учитель истории Джейк Эппинг отправляется в путешествие во времени. Он должен предотвратить убийство Джона Кеннеди. Однако уже в первые минуты Джейк Эппинг понимает, что все направлено против того, чтобы были какие-то изменения. Поэтому попытки изменить историческое событие превращается в опасные для главного героя события.

Смотрите трейлер к сериалу "11.22.63": видео

"Мгла"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 5,4

Сериал "Мгла" является не менее загадочным, чем его предшественники. По сюжету, город Бриджвилл окутывает густой туман после катастрофы, унесшей жизни многих местных жителей. Электроэнергия здесь исчезает, а все люди в ужасе пытаются выжить и преодолеть свой страх. И испытания на человечность в непростое время смогут пройти не все.

Смотрите трейлер к сериалу "Мгла": видео

"Мистер Мерседес"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

По сюжету, неизвестный сбивает людей насмерть. Это был не несчастный случай, поскольку авто дважды сделало наезд на жертв. И когда правоохранители уже теряют надежду на раскрытие дела, бывший детектив Билл Ходжес получает письмо от убийцы, в котором тот сообщает о предстоящем нападении, от которого погибнут тысячи людей.

Смотрите трейлер к сериалу "Мистер Мерседес": видео

"Касл-Рок"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

При загадочных обстоятельствах глава тюрьмы в городе Касл-Рок накладывает на себя руки. Пока самоубийство расследуют правоохранители, они находят в одной из камер удивительного парня. Он отказывается говорить с кем-то, называя имя адвоката, который переехал из города после жуткой смерти отца. Узнав об этом, Генри Дивер возвращается и выясняет новые детали дела, которое беспокоит его несколько лет.

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