Сериал "Нормальные люди" за почти 2 месяца сумел покорить весь мир. Миллионы киноманов уже пересмотрели его и ожидают продолжения. Конечно, такого же сериала не найти, однако LifeStyle 24 предлагает посмотреть другие, не менее увлекательные телепроекты о любви.

Если же вы еще не смотрели "Нормальные люди", 24 канал рекомендуем начать с этого сериала. Также журналисты подобрали 6 сериалов, которые смогут поразить романтической историей главных героев и непростыми или курьезными перипетиями.

Убедитесь Сериал "Нормальные люди" покорил мир: почему стоит посмотреть популярную ленту

"Современная любовь"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 8,0

Количество серий – 8

Актеры: Энн Хэтэуэй, Дев Пател, Тина Фей, Эндрю Скотт, Энди Гарсиа, Кристин Милиоти, Джон Галлахер-младший

"Современная любовь" замечательно раскрывает тонкости отношений. Авторы проекта показали истории кардинально разных людей, которые имеют свои личные трудности, поэтому скучать зрителям не придется. Так, героиня Мэгги уже давно одинока и влюблена в швейцара в преклонном возрасте, а Лекси наоборот – ищет любовь в каждом встречном. В то же время пара геев не могут усыновить ребенка и мечтают о большой семье, а гендиректор сайта для знакомств соглашается на ужасное интервью с каверзными вопросами. Что же объединяет таких разных героев – зрители узнают в сериале.

Смотрите трейлер к сериалу "Современная любовь": видео

"Любовь"

Год выхода – 2016-2018

Рейтинг IMDb – 7,7

Количество серий – 34

Актеры: Джиллиан Джейкобс, Пол Руст, Майк Митчелл, Крис Витаске

Сериал заставит зрителей не раз улыбнуться. В центре сюжета – история несколько скучного парня Гаса, который приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать успешным сценаристом. В магазине он встречает продюссера Микки, которая является кардинальной его противоположностью. Именно она может помочь Гасу пережить несчастную любовь и, возможно, найти новую. Но без курьезов здесь точно не обойдется.

Смотрите трейлер к сериалу "Любовь": видео

"Проще простого"

Год выхода – 2016-2019

Рейтинг IMDb – 6,9

Количество серий – 25

Актеры: Орландо Блум, Марк Марон, Элизабет Ризер, Дэйв Франко

Сериал "Проще простого" стал своеобразной энциклопедией отношений. Здесь объединены судьбы десятков героев, одни из которых находятся в поисках любви, а другие – стремятся сохранить брак. И каждому в отношениях чего-то не хватает, поэтому герои готовы согласиться и на интимные эксперименты, или же на советы друзей.

Смотрите трейлер к сериалу "Проще простого": видео

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"Навсегда"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,2

Количество серий – 8

Актеры: Мая Рудольф, Фред Армисен, Ной Роббинс

Сериал "Навсегда" рассказывает об американской супружеской паре, которая живет в пригороде. Казалось, что им еще надо: есть дом, стабильный доход, уют и спокойствие. Но супруги организует отдых, который навсегда может их изменить. Главные герои вновь захотят вернуть страсть, которая была у них в начале, и пытаться ее сохранить.

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"Вспомнить все связи"

Год выхода – 2014-2018

Рейтинг IMDb – 5,2

Количество серий – 22

Актеры: Джонни Флинн, Антония Томас, Дэниэл Ингс, Сюзанна Филдинг

Комедийная история о музыканте Дилане уже развеселила многих киноманов. У 20-летнего парня обнаруживают венерическую болезнь, поэтому теперь нужно встретиться со всеми партнершами и рассказать им об угрозе. Каждый раз авторы проекта предлагают флэшбэк, поэтому зрители узнают обо всех романах главного героя.

Смотрите трейлер к сериалу "Вспомнить все связи": видео

"Друзья из колледжа"

Год выхода – 2017-2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Количество серий – 16

Актеры: Коди Смолдерс, Киган-Майкл Ки, Энни Парисс, Фред Сэвэдж

Шесть главных героев уже давно закончили Гарвард. Но однажды они встречаются, когда каждый стал успешным в своем деле. Поэтому они вспомнят минувшую дружбу, а также чувства, которые вспыхнут даже после десятков лет разлуки.

Смотрите трейлер к сериалу "Друзья из колледжа": видео