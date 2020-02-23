5 сериалов 2019 года, которые вы должны увидеть

2020 год только открыл дверь, поэтому пока кинематограф не слишком радует премьерами, предлагаем вспомнить лучшие работы 2019 года. Ведь предыдущий год был очень обильным на взрывные проекты, созданные в разных жанрах.

Если вдруг вы только присоединились к клубу любителей сериалов или просто провели насыщенный год и пропустили все новинки – вы попали туда, куда надо.

Кстати: 5 сериалов от Netflix, которые вышли в 2019 году: интересная подборка для вечернего просмотра

Редакция LifeStyle 24 подготовила небольшую, но качественную подборку сериалов, которые вышли в 2019 году и покорили весь мир. Их долго ждали, о них активно говорили, ими восхищались и одновременно критиковали. Какие сериалы наиболее всего отличились в 2019 году – читайте далее.

Лучшие сериалы 2019 года

"Чернобыль" (Chernobyl)

Жанр: историческая драма

Количество серий: 5

Режиссер: Крэйг Мэйзин (HBO)

Рейтинг IMDb: 9,4

Сюжет: События разворачиваются в 1986 году недалеко от города Припять, что в Киевской области. В центре сюжета предстают работники Чернобыльской атомной электростанции и руководители отделов. В том же году 26 апреля произошла самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа – взрыв реактора на Чернобыльской АЭС. Так, в центре сюжета – люди, которые были причастны к случившемуся, к расследованию и к последствиям, в частности. Среди них Валерий Легасов – один из академиков, которому поручили изучить и спрогнозировать причины взрыва, Ульяна Хомюк – физик-ядерщик, которая пытается сделать то же самое, Борис Щербина – глава правительственной комиссии, который видит причину катастрофы в неграмотном руководстве, ну, и, конечно, безграмотное руководство, которое пытается скрыть трагедию от всего мира.

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Чернобыль сериал 2019: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Ведьмак" (The Witcher)

Жанр: фэнтези, приключения

Количество серий: 8

Режиссер (шоураннер): Лорен Шмидт Хиссрик (Netflix)

Рейтинг IMDb: 8,4

Сюжет: События разворачиваются вокруг красивого, харизматичного и сильного Ведьмака из Ривии. Он – наемник-мутант, который охотно и с легкостью уничтожит чудовище на вашу просьбу. Ведьмак Геральт ведет кочевой образ жизни, однако он не против найти свое место, где он захотел бы остаться. Как-то ему приходится встретить могучую волшебницу Йеннифер и юную принцессу Цириллу. Геральту придется вступить в жестокое противостояние с народами, чтобы защитить молодую княжну, которая хорошо владеет мечом и магией. Вместе им суждено пройти тяжелые испытания.

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"Утреннее шоу" (The Morning Show)

Жанр: драма, сатира

Количество серий: 10

Режиссер: создан Apple TV+

Рейтинг IMDb: 8,4

Сюжет: Митч – популярный телеведущий известного утреннего шоу. Он уважаем коллегами и окружен вниманием от поклонников. Однако однажды яркая жизнь Митча превратится в томное существование. В одной из популярных газет появилась статья о том, что он домогался коллег, пользуясь руководящей должностью. Его коллега Алекс Леви, которая глубоко уважала и любила своего соведущего, была вынуждена сообщить об этом в прямом эфире. Теперь, когда телестудия осталась без одного из флагманов, руководство принимает решение искать "новое лицо", уволив еще и старожила Алекса. В студии появляется амбициозная журналистка Аманда Джексон. Как женщины будут учиться делить съемочную площадку одной из самых популярных программ Америки – смотрите в "Утреннем шоу".

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"Почему женщины убивают" (Why Women Kill)

Жанр: драма, комедия

Количество серий: 10

Режиссер: Марк Черри

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет: События сериала разворачиваются вокруг трех женщин, живущих в одном и том же имении в разное время. Каждая из них сталкивается с супружеской неверностью. В 1963 году Бет Энн Стэнтон, наслаждаясь своим домохозяйством, узнает, что ее муж закрутил роман с официанткой. В 1984 году светская львица Симона Гроув вынуждена принять неожиданный факт: ее муж – гей. После этого отчаянная женщина решается на интрижку с молодым парнем. В 2019 году Тейлор Хардинг, которая работает адвокатом, и ее муж, вынуждены пройти испытание на прочность. Они испытывают сексуальное влечение к одной и той же женщине. В каждом из трех браков отношения дают трещину, которая становится точкой отсчета до момента, когда герои совершат убийство.

Почему женщины убивают: трейлер смотреть онлайн

"Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy)

Жанр: драма, черная комедия, научная фантастика, фэнтези

Режиссер: создан компанией Netflix

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: В центре синопсиса – 1989 год и 43 женщины, которые одновременно рожают женщин. Всех их объединяет лишь тот факт, что ни одна из них не была беременной и не наблюдала признаков этого состояния. Все дети, которые при странных обстоятельствах появились на свет, оказались обладателями сверхъестественных способностей. Известный миллиардер Гаргривз решает усыновить семерых из этих детей, для которых открывает академию "Амбрелла". По его плану, те должны стать борцами со злом. После нескольких лет обучения команда и учебное заведение распадаются. Каждый из них начинает жить своей жизнью. Однако после загадочной смерти Гаргривза они решают объединиться. Они будут пытаться предсказать глобальный апокалипсис, а также раскрыть тайну своей неблагополучной семьи.

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