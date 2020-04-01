Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания

Несмотря на то, что все съемки в Голливуде отменили из-за пандемии коронавируса, сериалы будут выходить на экраны вовремя. Все потому, что их создание завершилось еще задолго до карантина, поэтому киноманы будут иметь, что посмотреть в апреле 2020 года. Какие же сериалы достойны вашего внимания – смотрите в подборке LifeStyle 24.

"Домой до темноты" (Home Before Dark)

Премьера: 3 апреля

Жанр: детектив, драма

Создатели: Apple TV +

В главных ролях: Бруклин Принс, Джим Стерджесс, Эбби Миллер, Кайли Роджерс, Мила Морган

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Сюжет: семья 9-летней школьницы Хильды Лиско переезжает в маленький провинциальный городок. Девочка мечтает стать журналистом и повторить успех своего отца. Таинственные события, которые разворачиваются в ее семье, заставляют Хильду разобраться в ситуации и начать писать свою газету.

Смотрите трейлер к сериалу "Домой до темноты": видео

"Вверх тормашками" (Flipped)

Премьера: 6 апреля

Жанр: комедия

Создатели: Funny or Die

В главных ролях: Уилл Форте, Кейтлин Олсон, Энди Гарсиа, Артуро Кастро, Ева Лонгория, Луис Монкада

Сюжет: семейная пара Джен и Крикет Мелфи не хотят тратить свою жизнь на офисную работу. Поэтому они решают заняться чем-то интересным и немного прибыльным – вести блог и работать экспертами по реновации домов. И в одном заброшенном поместье пара находит запасы наркокартеля. И все бы замечательно, если бы не появились владельцы тайника.

Смотрите трейлер к сериалу "Вверх ногами": видео

"Выжить" (Survive)

Премьера: 6 апреля

Жанр: драма, триллер

Создатели: Quibi

В главных ролях: Софи Тернер, Кори Коукинс

Сюжет: после жуткой авиакатастрофы смогли выжить только двое пассажиров – Джейн и Пол. Самолет упал посреди заснеженных гор, поэтому главной целью для главных героев является найти ближайшее поселение. Однако, чтобы выжить, им придется приспособиться к дикой природе.

Смотрите трейлер к сериалу "Выжить": видео

"Беги" (Run)

Премьера: 12 апреля

Жанр: комедийный триллер

Создатели: HBO

В главных ролях: Донал Глисон, Меррит Уивер

Сюжет: бывшая пара Билли и Руби еще в студенческие годы заключили соглашение: если им нужно будет все бросить и уехать из города, достаточно только отправить сообщение со словом "беги". Тогда они должны прийти на вокзал и сесть в первый поезд, который отправляется после 17:00. Это путешествие могло бы обернуться замечательным приключением, если бы главные герои не скрывали друг от друга немало секретов.

Смотрите трейлер к сериалу "Беги": видео

"Убивая Еву" 3 сезон (Killing Eve)

Премьера: 12 апреля

Жанр: драма, триллер

Создатели: BBC America and AMC

В главных ролях: Сандра О, Джоди Комер, Фиона Шоу, Ким Бодни, Оуэн Макдоннел, Кирби Хауэлл-Баптисте

Сюжет: зрители смогут увидеть продолжение истории об агенте Еве и убийце-социопатке Виланнель. Авторы телепроекта покажут, почему между такими двумя разными женщинами возникла особая связь и как полицейская смогла выжить после жуткой концовки 2 сезона.

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"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не должны быть разочарованы", – говорится в заявлении Сары Барнетт – президента AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios.

Смотрите трейлер к сериалу "Убивая Еву" 3 сезон: видео

"Миссис Америка" (Mrs. America)

Премьера: 24 апреля

Жанр: исторический, драма

Создатели: Hulu

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Узо Адуба, Роуз Бирн, Сара Полсон, Кейли Картер, Мелани Лински

Сюжет: события разворачиваются в 1970-х годах в Америке. В стране ведется борьба за девятнадцатую поправку к закону, что предусматривает равные права граждан. Юрист Филлис Шлефли выступает против феминизма, легализации абортов и прав сексменьшинств. Но что думают остальные граждане?

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"Защищая Джейкоба" (Defending Jacob)

Премьера: 24 апреля

Жанр: криминальная драма

Создатели: Apple TV +

В главных ролях: Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Либерхер

Сюжет: сериал расскажет историю окружного прокурора Эндрю Барбери. Мужчина является одним из самых перспективных в штате Массачусетс, поэтому ему прочат немалую политическую карьеру. Однако идеальная жизнь быстро меняется, когда его 14-летнего сына Джейкоба обвиняют в убийстве сверстника. Все улики указывают на преступника, однако отец не верит в вину отпрыска. Поэтому прокурор сам берется за расследование.

Смотрите трейлер к сериалу "Защищая Джейкоба": видео

"Непутёвая учёба" (Bad Education)

Премьера: 25 апреля

Жанр: комедия, криминал

Создатели: HBO

В главных ролях: Хью Джекман, Эллисон Дженни, Рэй Роман, Анналы Эшфорд, Джимми Татры

Сюжет: в элитной частной школе США, на первый взгляд, все безупречно. Директор, которого сыграл Хью Джекман, делает все для того, чтобы его школьники попали на обучение в лучшие университеты. Он активно поддерживает имидж учебного заведения, выступая в рейтинговых программах. Однако за красивой картинкой скрывается криминальная схема, в которой задействованы не только учителя школы. И вот-вот вся правда вырвется наружу.

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