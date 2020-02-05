Какие сериалы посмотреть в феврале 9 потрясающих премьер

Последний месяц зимы подходит к концу, а это значит, что скоро мы все больше времени проводить на улице, Прогуливаясь красивыми улочками города. Поэтому, пока есть настроение и возможность, запасайтесь попкорном и удобнее усаживайтесь на диване с пледом. Предлагаем вам 9 сериалов, которые изо дня в день будут представлены, как премьеры февраля.

Говорят, киноманы делятся на два типа: те, которые любят все и сразу, то есть фильмы, и те, которые любят растягивать удовольствие, то есть сериалы. Поэтому, если вы с уверенностью относите себя ко второй категории – далее информация для вас.

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Премьеры сериалов в феврале

1. "Допрос" (Interrogation)

Премьера: 6 февраля

Жанр: документальный, детектив, драма

Автор идеи: Джон Манкевич

Продюсеры: Андерс Вайдеман, Джон Манкевич

В главных ролях: Питер Сарсгаард, Дэвид Стретейрн и Коди Смит-Макфи



Постер к сериалу "Допрос" / IMDb

Сюжет: уже через несколько дней, 6 февраля, выйдет 1 серия 1 сезона сериала "Допрос" (Interrogation). В сюжет криминальной драмы положена реальная история, длившаяся более 30 лет. События разворачиваются вокруг молодого мужчины, которому предъявили обвинения в жестком убийстве матери. После чего его посадили в тюрьму. Каждая серия премьерной ленты будет строиться вокруг допросов убийцы различными полицейскими. Что интересно, информация для сериала взята из реальных дел.

"Допрос": трейлер смотреть онлайн

2. "Кэти Кин" (Katy Keene)

Премьера: 6 февраля

Жанр: музыкальная драма

Исполнительные Продюсеры: Грег Берланти, Роберто Агирре-Сакаса, Джон Голдвотер, Сара Шечтер

Сценаристы: Роберто Агирре-Сакаса, Грег Берланти

В главных ролях: Люси Гейл, Эшли Мюррей, Джонни Бошам, Камиль Гайд, Люсьен Лависконт, Зейн Гольц, Кэтрин Ланаса



Кадр из сериала "Кэти Кин" / IMDb

Сюжет: события разворачиваются через 5 лет после "Ривердейла". Главная героиня Кэти Кин отправляется в Нью-Йорк с целью сделать карьеру молодого дизайнера. Вместе с ней в сердце мира окажется и ее подруга со времен "Ривердейла" Джози Маккой. Она певица и автор песен, которая имеет музыкальные планы на Нью-Йорк. Разбавлять историю успеха амбициозных девушек будут такие персонажи: Джинджер Лопес. Он – бродвейский исполнитель, который может называть себя начинающим в этом деле. Однако он также мечтает подняться по ступеням карьерной лестницы. Также одним из второстепенных персонажей является Пеппер Смит. Эта девушка с загадочным прошлым упорно верит в то, что станет владельцем следующей империи моды. Ну и как в таком сериале без влиятельной светской львицы? Александра Кэбот – персонаж, без которого сериал "Кэти Кин" был бы несколько унылым.

Кэти Кин: трейлер смотреть онлайн

3. "Грешница” (The Sinner) 3 сезон

Премьера: 6 февраля

Жанр: детектив, драма, трилер

Режиссеры: Антонио Кампос, Бред Андерсон, Такер Гейтс

В главных ролях: Билл Пуллман, Дон Норвуд, Джессика Бил, Кристофер Эбботт, Керри Кун, Натали Пол, Эбби Миллер, Ханна Грос, Элиша Гениг, Трейси Летс

Сюжет: в третьем сезоне сериала "Грешница" детективу Гарри Эмброуз поручили, казалось бы, обычное дело. Он должен исследовать автомобильную аварию, которая произошла где-то на севере Нью-Йорка. Гарри Эмброуз мгновенно отправляется на место происшествия, поскольку хочет поскорее закрыть дело. Однако, неожиданно для него, к нему обращается участник этой аварии. Джейми – добропорядочный житель Дорчестера и будущий отец, который надеется, что Эмброуз поможет ему после аварии.

Грешница: трейлер смотреть онлайн

4. "Томми" (Tommy)

Премьера: 6 февраля

Жанр: криминальная драма

Автор програми: Пол Атанасио

Исполнительные Продюсеры: Пол Аттаназио, Деррил Френк, Джастин Фольвеи, Кейт Деннис



Постер к сериалу "Томми" / IMDb

Сюжет: Томми – бывшая высокопоставленная офицер NYPD, которая становится первой женщиной-начальником полиции Лос-Анджелеса. Настоящая амриканка Эбигейл Томас по прозвищу Томми использует свою несломаемую честность как тактику борьбы, чтобы избежать вопросов социальной, политической и национальной опасности. Она станет неотъемлемой частью эффективных правоохранительных органов в Южном регионе.

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5. "Терновый куст" (Briarpatch)

Премьера: 6 февраля

Жанр: криминал

Режисер: Колин Бакси, Дезири Ахаван, Стивен Пит

В главных ролях: Катеро Колберт, Джон ЭйлуоАйлвард, Джон Биверс, Розарио Довсон, Кирк Фокс, Эди Гатеги, Брайан Герате, Конни Джексон, Люче Рейнс, Бен Сондерс



Кадр из сериала "Терновый куст" / IMDb

Сюжет: Главная героиня Аллегра работает в правоохранительных органах. Будучи юной, она покинула свой родной небольшой городок и переехала в Вашингтон, где стремительно поднялась по карьерной лестнице. Сейчас Аллегра работает детективом и часто берется за сложные дела, в частности, убийства, исчезновения, кражи и тому подобное. Однако в какой-то момент ей сообщают, что в ее семье случилась трагедия. Сестра детектива погибла, подорвавшись в машине в результате взрыва бомбы, которую подложили преступники. Местное правительство закрыло дело из-за отсутствия доказательств, свидетелей и каких-либо подсказок. Она отправляется в родной городок, чтобы узнать правду и посадить в тюрьму тех, кто стоит за этим ужасным преступлением.

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6. "Замок и ключ" (Locke & Key)

Премьера: 7 февраля

Жанр: драма, триллер, ужасы, фэнтези

Режиссеры: Майкл Моррис, Винченцо Натали, Тим Сутем

В главных ролях: Гриффин Глак, Женевьева Кенг, Джексон Роберт Скотт, Дерби Стэнчфилд, Шерри Сом, Билл Хэк, Стивен Уильямс, Крис Бриттон, Бобби Браун, Джесси Камачо



Постер к сериалу "Замок и ключ" / IMDb

Сюжет: в основу сериала положен одноименный комикс Джо Хилла. Согласно оригинальной серии, в центре истории вдова Нини Лок и трое ее детей. После смерти отца семейства они переезжают в фамильное поместье в Лакрафте, который имеет название Дом Ключей. Детям нравится в новом особняке. Вся семья, кажется, начинает новую жизнь, в которой нет места для грусти. Более того, дети уже нашли несколько магических ключей, которые должны помочь им разгадать тайну гибели их отца. Однако, ища другие артефакты, дети случайно выпускают на волю древнее магическое существо, которое хочет завладеть их находками, чтобы получить силу.

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7. "Навсегда" (For Life)

Премьера: 11 февраля

Жанр: биография, драма, криминал

Режисер: Джордж Тиллман молодший

В главных ролях: Сюзанна Савой, Моника Уайт, Тимоти Бусфилд, Брэндон Моррис, Марьян Нешат, Индира Варма, Джой Брайант, Мэри Стюарт Мастерсон, Кевин Маккормик, Аарон Мортон



Постер к сериалу "Навсегда" / IMDb

Сюжет: в основу сериала "Навсегда" положены события из жизни реального персонажа Айзека Райта-младшего. Его жизненная история о том, что он получил длительный срок за преступление и сел в тюрьму. Однако самое интересное здесь то, что все обвинения были ложными, и он не был виновен в преступлении. Айзек не смог смириться со своей судьбой, даже сидя в камере. Ему удалось стать лицензированным адвокатом, который смог отменить 20 несправедливых приговоров своим соратникам еще до того, как сам доказал свою абсолютную невиновность.

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8. "Фанатик" (High Fidelity)

Премьера: 14 февраля

Жанр: комедия

Режисер: Джеффри Рейнер, Наташа Лиони, Джесси Перец

В главных ролях: Зои Кравитц, Джек Лейси, Рейнбов Сан Френкс, Сидни Мей Диас, Томас Догерти, Сахно иванна, Тара Саммерс



Кадр из сериала "Фанатик" / IMDb

Детали сюжета: в основу комедийного сериала положена книга американского писателя Ника Хорнби, которая является одной из наиболее популярных и чаще всего адаптированных. После выхода в 1995 году книга дважды экранизировалась. Впервые в 2000 году в виде полнометражного фильма, а в 2006 году – на бродвейской сцене. Теперь Hulu снял 10-серийную ленту, в которой будут несколько новые повороты. К примеру, в книге главный герой – мужчина, а в сериале будет женщина, но с таким же именем – Роб. Она настоящая ценительница музыки и попкультуры. Пока что она работает в Бруклине в музыкальном магазине, однако она также пытается разобраться со своим прошлым и найти общий язык со своим нынешним, в частности, устроить личную жизнь.

Фанатик: трейлер смотреть онлайн

9. "Крах утопии" (Utopia Falls)

Премьера: 14 февраля

Жанр: драма, музыка, фантастика

Режиссеры: Рендолл Торн, Мелани Орр, Воррен П. Сонода

В главных ролях: Кейт Драммонд, Александра Кастилло, Нил Вайтли, Милтон Барнс, Двейн Мерфи, Робин Аломар, Акиель Жульен



Кадр из сериала "Крах утопии" / IMDb

Сюжет: события разворачиваются в недалеком будущем в колонии Новый Вавилон. На первый взгляд там все настолько идеально, что лучше быть не может. Сформированные группы тщательно выбранных подростков готовятся к участию в престижном музыкально-хореографическом конкурсе. Однако однажды, неожиданно для себя, талантливая команда находит древний архив культурных, музыкальных и исторических реликвий. Благодаря этому они сделают немало открытий для себя, которые вернут их сознание. Подростки понимают, что в течение многих лет от них скрывали правду. Теперь они ощущают потребность донести свои открытия до других. И делать это они будут силой музыки и танца.

Крах утопии: трейлер смотреть онлайн