Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд

Пока кинотеатры остаются закрытыми из-за карантина, а киностудии переносят премьеры фильмов, авторы сериалов презентуют свои новинки на стриминговых сервисах. Какие фильмы выйдут в мае 2020 года – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Что может быть лучше вечером за просмотр эпизода интересного сериала? Голливуд в мае 2020 года подготовил для киноманов немало новинок, которые могут удивить. От детективных историй в увлекательных комедий и драм – в списке новых сериалов можно найти ленту на любой вкус. Журналисты LifeStyle 24 подобрали список самых интересных новинок, которые будут доступны для просмотра уже в мае.

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"Загрузка"

Оригинальное название: Upload

Премьера: 1 мая

Жанр: комедия, фантастика

Производитель: Amazon Prime

События сериала "Загрузка" происходят в далеком будущем. Ученые разработали специальный проект, благодаря которому люди, находящиеся при смерти, могут продлить жизнь в виртуальном мире. На примере главного героя, можно увидеть, что связь с реальностью у них есть. После жуткой аварии он попадает в виртуальный мир, а его подругой становится работница службы поддержки клиентов потустороннего Нора.

Сериал наполнен отличным юмором, неожиданными поворотами сюжета и, конечно, романтикой.

В главных ролях: Робби Амелл, Энди Алло, Крис Уильямс, Кевин Бигли, Аллегра Эдвардс

Смотрите трейлер к сериалу "Загрузка": видео

"Голливуд"

Оригинальное название: Hollywood

Премьера: 1 мая

Жанр: драма, исторический

Производитель: Netflix

Если мечтаете увидеть атмосферный сериал, который поможет перенестись в другое время – "Голливуд" станет отличным выбором. По сюжету, молодые люди приехали в Лос-Анджелес, чтобы покорить мир кино. Они перспективные, настойчивы и готовы бороться за свою мечту. В то же время уже известные звезды Голливуда не намерены уступать место молодежи. События разворачиваются в 1940-ых, поэтому зрителей ждет увлекательный сюжет.

Главные роли в сериале исполнили: Даррен Крисс, Самара Уивинг, Лора Герриер, Джим Парсонс, Пэтти ЛюПон, Дилан МакДермотт, Куин Латифа, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп.

Смотрите трейлер к сериалу "Голливуд": видео

"Рик и Морти" (4 сезон)

Оригинальное название: Rick and Morty

Премьера: 3 мая

Жанр: фэнтези, комедия

Производитель: Adult Swim

Мультсериал "Рик и Морти" уже давно покорил весь мир своим тонким юмором и сюжетом. В центре событий – ученый Рик и его внук Морти, которые путешествуют по галактикам и ищут себе приключений. В новом 4 сезоне зрителей ждет еще больше курьезных ситуаций, от которых невозможно будет удержать смех.

Смотрите трейлер к мультсериалу "Рик и Морти 4": видео

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"Едди"

Оригинальное название: The Eddy

Премьера: 8 мая

Жанр: драма, мюзикл

Производитель: Netflix

По сюжету, главный герой Эллиот Удо – талантливый пианист из Нью-Йорка. Он пытается удержать на плаву джаз-клуб, погрязший в долгах. Однако вся жизнь мужчины меняется после появления дочери Джули.

В сериале сыграли актеры: Андре Холланд, Лейла Бехти, Венсан Энен, Рэнди Кербер, Тахар Рахим, Амандла Стенберг.

Смотрите трейлер к сериалу "Эдди": видео

"Отыграть назад"

Оригинальное название: The Undoing

Премьера: 10 мая

Жанр: драма

Производитель: HBO

По сюжету, жизнь успешного психотерапевта Грейс Сакс переворачивается с ног на голову. Перед выпуском авторской книги ее муж исчезает при загадочных обстоятельствах и цепь ужасных откровений заставляют женщину забыть о собственных же советы в подобных случаях. Грейс должна спасти свою жизнь и жизнь сына.

Не может не впечатлить и актерский состав сериала. В "Отыграть назад" зрители увидят великолепную игру Николь Кидман, Хью Гранта, Дональда Сазерленда, Эдгара Рамиреса, Ноа Джуп, Лили Рэйб.

Смотрите трейлер к сериалу "Отыграть назад": видео

"Третий день"

Оригинальное название: The Third Day

Премьера: 11 мая

Жанр: драма, детектив

Производитель: HBO

Все события сериала разворачиваются на жутком острове. С первого взгляда, здесь все безупречно: нарядные дома и люди, которые называют остров раем. И главный герой Сэм, который является чужаком для местных жителей, может нарушить эту идиллию, начав узнавать тайны острова.

В главных ролях сериала: Джуд Лоу, Наоми Харрис, Фрейя Аллан, Кэтрин Воттерстон.

Смотрите трейлер к сериалу "Третий день": видео

"Великая"

Оригинальное название: The Great

Премьера: 15 мая

Жанр: драма, комедия, исторический

Производитель: Hulu

Главная героиня сериала – дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, более известная как Екатерина II. Она выходит замуж за российского императора Петра III и сбрасывает его с трона. Несмотря на историческую основу сериал наполнен юмором и покажет бурную молодость Екатерины II и несостоятельность Петра III.

Главные роли в сериале "Великая" получили Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд.

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"Агенты Щ. И. Т." (7 сезон)

Оригинальное название: Agents of S.H.I.E.L.D.

Премьера: 27 мая

Жанр: фэнтези, экшн

Производитель: Marvel

И для любителей супергеройским фильмам есть новинка, которая непременно понравится. Представители Marvel создали новый сезон сериала "Агенты Щ. И. Т.". По сюжету, знаменитый Колсон и его команда бойцов совершат путешествие во времени. Агенты побывают в Нью-Йорке 1931 года, когда зарождалась "Гидра". Их задача – не допустить разрушительной работы организации, стремящейся уничтожить мир.

Главные актеры: Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен Де Кэстекер, Элизабет Хенстридж, Генри Симмонс, Наталия Кордова-Бакли, Джефф Уорд.

Смотрите трейлер к 7 сезону сериала "Агенты Щ. И. Т.": видео