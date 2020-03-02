Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце

Глядя прогнозы погоды на март, перспективы прогуливаться в белых кроссовках и легкой кожанке, будем откровенны, мало. Поэтому предлагаем в этом месяце позволить себе посидеть дома под теплым пледом за просмотром сериалов. Редакция LifeStyle 24 как раз подготовила для вас свежие премьеры.

Мировой кинематограф не сбавляет обороты и в марте ценители киноискусства будут поражены количеством премьерных полнометражных картин и многосерийных лент.

К слову: Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны

Поэтому, если вы как раз искали свеженький сериал для того, чтобы разбавить мартовские вечера – дальше информация для вас.

Крестики-нолики (Noughts + crosses) 1 сезон

Премьера: 5 марта

Жанр: драма, фантастика

Создатели: BBC

В главных ролях: Джек Роуэн, Масали Бадуза, Такс Тэд Лунгу

Сюжет: События разворачиваются вокруг девушки Сэфи и парня Каллума. Они выросли вместе, поэтому почти всю сознательную жизнь идут бок о бок, разделяя детские проблемы и мечты. Однако после того, как Сэфи и Каллум выросли, изменились и их чувства. Впрочем, вместо того, чтобы стать легче и понятнее, они лишь усложнились из-за мнения общественности. Дело в том, что Сэфи – темнокожая девушка, дочь известного политика, которую уверенно можно назвать представительницей правящего класса общества. Она – "крестик". А вот Каллум – "нолик". Он обычный белый парень, который родился и вырос в обычном обществе, которое даже называют "низшим". Из-за их расовых принадлежностей и положения в обществе, их будущее будет под угрозой из-за мнения других.

Крестики-нолики: трейлер онлайн

Удивительные истории (Amazing Stories) 1 сезон

Премьера: 6 марта

Жанр: драма, фантастика

Создатели: Apple TV+

В главных ролях: Леандер Сулейман, Кимберли В Сэндфер, Джош Холлоуэй, Саша Александер, Виктория Педретти, Дилан О'Брайен.

Сюжет: Синопсис сериала создан по одноименной ленте Стивена Спилберга, вышедшей в 1985 году. В новых эпизодах будет рассказываться о героях, которые живут обычной жизнью, однако имеют возможность попасть в мир чудес и возможностей. Каждая история будет уникальной и сполна наполненной загадочными волнующими событиями, тайнами и интригами. Персонажи сразу же будут очаровывать своей харизмой. Другие детали сюжета создатели сериала скрывают ради сохранения интриги так называемого римейка.

Удивительные истории: трейлер на украинском

Мир Дикого Запада (Westworld) 3 сезон

Премьера: 16 марта

Жанр: боевик, драма, научная фантастика

Создатели: HBO

В главных ролях: Эд Харрис, Энтони Хопкинс, Джеймс Марсден, Аарон Пол.

Сюжет: События, как и ранее, будут разворачиваться в небольшом парке развлечений, который был создан в стиле Дикого Запада. Создатели этого неповторимого квест-места предлагают посетителям побывать в эпицентре событий, которые происходили тысячи лет назад. К примеру, вместо людей в парке можно встретить реалистичных роботов, поведение которых максимально приближено к натуральному. Через это немало состоятельных людей мечтают посетить парк развлечений. Все хотят почувствовать эту необычную атмосферу. Впрочем, когда механизированные и запрограммированные роботы дают сбой из-за самосознания, которое появляется в коде, богачи попадают в неожиданную для себя ловушку. Ведь теперь работы встают против них и начинают действовать так, как никто от них не ожидал.

Мир Дикого Запада: трейлер онлайн

Заговор против Америки (The Plot Against America) 1 сезон

Премьера: 16 марта

Жанр: драма, фантастика, исторический

Создатели: HBO

В главных ролях: Вайнона Райдер, Зои Казан, Джон Туртурро, Морган Спектор, Эжи Робертсон.

Сюжет: В основу синопсиса сериала положены события из одноименного бестселлера 2004 года Филипа Рота. Фильм "Заговор против Америки" можно назвать рассказом о том, какими могли бы быть США, если бы на выборах в 1940 году выиграл Чарльз Линдберг, знаменитый американский летчик. По его мнению, Америка ни в коем случае не должна была участвовать во Второй мировой войне. Известный летчик также считал, что те, кто пытаются втянуть США в войну, на самом деле не понимают, что ей это будет только во вред. Так, по сюжету сериала на выборах 1940-го года Франклин Рузвельт не побеждает в политических гонках, а Чарльз Линдберг таки становится президентом Америки. За его кандидатуру голосуют избиратели с юга страны и ее среднего Запада. Впрочем, Линдбергу, как и его сторонникам, близки фашистские идеи. А другие главные герои являются членами еврейской семьи из Нью-Джерси. Они пристально следят за тем, как в их стране формируется нацистская диктатура.

Заговор против Америки: трейлер онлайн

И повсюду тлеют пожары (Little Fires Everywhere) 1 сезон

Премьера: 18 марта

Жанр: драма

Создатели: Hulu

В главных ролях: Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Розмари ДеУитт, Джошуа Джексон.

Сюжет: Сериал "И повсюду тлеют пожары" снят по одноименному роману Селесты Инг, выпущенному в 2017 году. Эллен Ричардсон – мать уважаемой семьи маленького американского городка. Она живет, если так можно назвать "правильной" жизнью и считается лидером в Шейкер-Хайтс, что в штате Огайо. Однако размеренный темп ее жизни нарушает новая соседка – зажигательная художница Миа Уоррен. Несмотря на то, что женщины не могут найти общий язык и не собираются мирится с правилами друг друга, их дочери становятся настоящими подругами. А все потому, что каждая из них находит в соседском доме то, чего ей не хватает в собственном. Одной нравится хаос, против которого выступает ее мать, а другой – спокойствие, о котором в своем доме она может только мечтать.

И повсюду тлеют пожары: трейлер онлайн

Мадам Си Джей Уокер (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker) 1 сезон

Премьера: 20 марта

Жанр: драма

Создатели: Netflix

В главных ролях: Октавия Спенсер, Кармен Эджого, Гаррет Моррис, Блэр Андервуд, Кевин Кэрролл.

Сюжет: Си Джей Уокер – афроамериканская предпринимательница и изобретательница средств для ухода за волосами. Ее жизнь не была легкой, однако ей удалось преодолеть трудности в виде безденежья и минимальных возможностей реализации благодаря настойчивости и вере в свой бизнес. Средства, которые она создала, были предназначены именно для темнокожих женщин. Ведь она относилась именно к такой расе. Серьезные намерения Си Джей Уокер и ее целеустремленность помогли стать одной из самых влиятельных женщин США на рубеже XIX-XX веков. Она стала первой темнокожей женщиной, которой удалось заработать миллион долларов в те времена.

Мадам Си Джей Уокер: трейлер онлайн

Лжец (Liar) 2 сезон

Премьера: 22 марта

Жанр: драма, детектив, триллер

Создатели: ITV

В главных ролях: Джоанн Фроггатт, Зои Таппер, Уоррен Браун, Йоан Гриффит, Питер Дэвисон, Дэниэл Уэбб.

Сюжет: Лора – умная и мудрая учительница, которая обожает свою работу. Недавно ей пришлось пережить расставание, поэтому она не уверена, будет ли у нее желание развивать любые отношения в ближайшее время. Однако у судьбы на нее свои планы. Сын известного хирурга Эндрю учится в школе, в которой работает Лора. Со временем между ними вспыхнула симпатия, которая таки перерастает в свидание, а впоследствии и в отношения. Однако влюбленные даже не подозревают, как их роман повлияет на их семьи и как правде и последствиям будет сложно идти бок о бок вместе с ними.

Лжец: трейлер онлайн