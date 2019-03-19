Серсея Ланнистер стала лучшим героем "Игры престолов" по версии фанатов

Уже меньше чем через месяц в мире кинематографа состоится долгожданная премьера 8 сезона сериала "Игра престолов". И пока идет активная промо-кампания ленты, фанаты составляют собственный рейтинг лучших и худших персонажей всего сериала.

Именитое издание The Independent подвело итоги голосований фанатов и сформировало рейтинг из 70 героев фэнтезийного сериала. Первую строчку заняла одна из главных героинь Серсея Ланнистер, роль которой исполнила Лина Хиди. Ее мастерство высоко оценили зрители ленты, ведь фанаты вместе с ней могли сопереживать различным событиям. Хотя она была одной из антигероинь сериала, которая делала ужасные вещи для достижения собственной цели, но именно она больше всего впечатлила фанатов.

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Серсея Ланнмстер из "Игры престолов" / HBO

На втором месте разместился брат Серсеей – Тирион Ланнистер (актер Питер Динклэйдж), который несмотря на свой низкий рост и некоторую неприметность смог перехитрить сильнейших врагов и поразить своим умом и сообразительностью.



Тирион Ланнистер с "Игры престолов"​/ HBO

Тройку любимцев сериала закрепил третий брат семейства Ланнистеров – Джейме (актер Николай Костер-Вальдау), который несколько сезонов находился в интимных отношениях со своей родной сестрой Серсеей, однако устраивал собственные политические игрища и в конце 7 сезона даже резко изменил свою позицию.



Джейме Ланнистер с "Игры престолов" / HBO

В первую десятку героев также вошли такие персонажи, как Кейтилин Старк, Джоффри Баратеон, Сандор "Пёс" Клиган, Санса Старк, Бриенна Тарт, Питер Бейлиш и Робб Старк. Последнюю строчку в рейтинге любимцев сериала занял Рикон Старк, которого назвали "наиболее раздражающим ребенком семьи Старков". На последних позициях рейтинга также разместились Робин Аррен и Ренли Баратеон.

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года . Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.