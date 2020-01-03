Сервис Disney+ теряет подписчиков после завершения сериала "Мандалорец"

Известная во всем мире компания Disney идет в ногу со временем и продолжает конкурировать с такими стриминговыми корпорациями, как Netflix и Amazon. Так, после запуска на сервис от Disney "подписалось" немало подписчиков, которые теперь массово отменяют подписку.

Первый запуск в США, Канаде и Нидерландах состоялся 12 ноября 2019 года, а через некоторое время еще в Австралии и Новой Зеландии. В день запуска стримингового сервиса на Disney+ вышел также сериал, снятый по мотивам вселенной "Звездных войн".

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Сразу после выхода ленты она была названа самой популярной стриминговой работой, так как количество запросов и подписчиков мгновенно росло. К примеру, во время выхода сериала "Мандалорец" на сервисе Disney было зарегистрировано 113 миллионов пользователей. По состоянию на январь 2020 года цифра существенно уменьшилась, о чем сообщают представители компании. Однако деталей и точных цифр они не называют.

Добавим, что второй сезон сериала, который получил большую популярность, уже в процессе разработки. А также создатели ленты назвали дату выхода. Увидеть его на сервисе Disney+ можно будет осенью 2020 года.

"Мандалорец": трейлер смотреть онлайн