Сервис Netflix ищет "ведьмака": неожиданные и интересные детали

На днях на стриминговом сервисе Netflix появилось необычное объявление о необходимости в новом работнике. Похоже, представители организации на полную готовятся к премьере сериала "Ведьмак".

Около полугода назад представители стримингового сервиса Netflix, которые работают над проектом "Ведьмак", сообщили о точной дате премьеры. После этого ажиотаж вокруг будущей премьеры изрядно разгорелся. Так, чтобы разделить заинтересованность зрителей, представители организации опубликовали необычную вакансию на своем официальном сайте.

Кстати, звезда фильма "Чудо-женщина 2" Галь Гадот объяснила, почему ее героиня отказалась от меча и щита

В ней отмечается, что компания нуждается в человеке в отдел охраны. Однако, кажется, над текстом вакансии работали креативные работники отдела кадров, которые смогли творчески подойти к заданию.

Вы инициативный и целеустремленный волк-одиночка? У вас есть страсть к решению проблем и охоты на монстров (буквально и фигурально)? Чувствуете ли вы радость, вонзая серебряный меч в магических зверей? Если это да, то предлагаем замечательную работу на Netflix,

– говорилось в объявлении.

После этого было добавлено, что местному ведьмаку придется защищать 158 миллионов подписчиков сервиса Netflix, проживающих в 190 странах мира. Ему также необходимо иметь собственное орудие и снаряжение, а также он должен закончить обучение в сертифицированной школе ведьмаков. Ведь только там его научат отличать зло от добра.

Напомним, что премьера сериала "Ведьмак" состоится уже завтра, 20 декабря.