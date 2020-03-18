Сервис OLL.TV обеспечит бесплатный доступ к видеотеке на время карантина

На период национального карантина власть всячески ограничила массовые собрания и призывает граждан оставаться дома. Так, не только мировые артисты обеспечивают досуг украинцам. К инициативе присоединился видеосервис OLL.TV.

Сейчас представители украинского шоу-бизнеса делают все возможное, чтобы граждане нашего государства не впадали в панику и депрессию в связи с национальным карантином. Они поддерживают мировую инициативу и проводят онлайн-концерты, чтобы развлечь людей во время изоляции.

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Однако с сегодняшнего дня украинцы смогут насладиться не только качественной музыкой, но и просмотреть любимые сериалы в семейном кругу. На официальной странице в фейсбуке видеосервис OLL.TV объявил, что все активные пользователи смогут бесплатно посмотреть около 200 картин от HBO.

Новый сезон "Мир Дикого Запада", "Новый Папа", "Чужак" и другие крутые сериалы HBO уже ждут вас в разделе "Амедиатека сервиса",

– отметили представители OLL.TV.

Кроме того, в бесплатный недельный период пользования видеосервисом будут входить более 160 телеканалов, сериалы и фильмы.

Стоит отметить, что с 18 марта по 3 апреля правительство усилило меры безопасности, а карантин стал более радикальным: закрыты торгово-развлекательные центры, театры и кинотеатры, ограничения в общественном транспорте, закрыты метро в городах-миллионниках и останавливается междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Кроме того, за нарушение правил карантина будут налагать штрафы в размере от 17 тысяч гривен. По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.