Вокруг певицы Бритни Спирс вспыхнул скандал, ведь пользователи соцсетей убеждены, что звезда снова страдает от психического расстройства и умоляет спасти ее от контроля отца-опекуна. Пока артистка отказывается комментировать слухи, с заявлением выступила ее младшая сестра Джейми Линн Спирс.

Пока в сети активно распространяется движение #FreeBritneySpears, младшая сестра обладательницы Грэмми актриса Джейми Линн Спирс открыто обсуждает тему психических заболеваний на личной странице в Инстаграме.

Она опубликовала сообщение, в котором призывал уважать право на приватность тех, кто страдает от расстройств. Однако это не помешало фолловерам поднять тему психического здоровья Бритни Спирс, которое обсуждают в прессе. Они поинтересовались, почему девушка молчит о проблемах звездной сестры.

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Однако Джейми Спирс не стала подбирать слов и резко отреагировала на слухи о психическом расстройстве Бритни Спирс. Она заверила, что певица сильна и способна самостоятельно преодолеть все трудности.

Стоит отметить, что актриса так и не опровергла предположения поклонников, заявив лишь, что сама звезда выступила против публичного обсуждения личной жизни.

У вас нет никакого права делать предположения о моей сестре, а я не имею права говорить о ее здоровье и личной жизни. Она сильная, неуемная женщина, которая не знает препятствий – это единственное, что очевидно. Я никогда не буду что-то объяснять публике тогда, когда человек, которого это касается, против,

– отметила сестра Бритни Спирс.

В сети на Джейми Линн Спирс набросились с обвинениями и требованиями пролить свет на ситуацию, которая волнует поклонников по всему миру. Однако усиленный публичный интерес к психическому здоровью певицы отнюдь не повлиял на позицию ее сестры. Она заявила, что готова взять удар на себя, но объявлять чужие мысли и суждения не будет ни в коем случае.

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