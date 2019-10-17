Сестра Амаль Клуни в тюрьме за вождение в нетрезвом состоянии

Сестра британского юриста и жены Джорджа Клуни Амаль, Тала Аламуддин попала за решетку за вождение автомобиля без страховки и в нетрезвом состоянии в Сингапуре.

Об этом пишет издание Daily Mail. Талу Аламуддин, которая признала свою вину, приговорена к трехнедельному аресту и штрафу в размере 6400 долларов.

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Также сестру Амаль Клуни избавили от водительского удостоверения на четыре года. Известно, что Тала несколько лет проживает в Сингапуре, где работает дизайнером одежды Totally Tala.

13 мая около 2:30 ночи патрульный остановил автомобиль BMW X5, которым управляла Аламуддин и из которого пахло алкоголем.

"Миссис Ле Таллек не могла найти ручной тормоз, а из салона сильно пахло алкоголем, и когда она потянулась за сумкой на заднем сиденье, то зацепила педаль газа", – издание цитирует слова милиционера.

Добавим, что сестру Амаль Клуни уже не впервые лишают водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Последний скандал случился в 2013 году.