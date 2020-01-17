Сестра Меган Маркл назвала ее инициатором скандального решения отойти от королевской семьи

Сводная сестра герцогини Сассекской дала откровенное интервью на одном из британских телеканалов. Саманта Маркл убеждена, что решение избавиться от королевских полномочий принадлежит ее сводной сестре и является настоящим проявлением неуважения к королеве Елизавете II.

Несмотря на то, что семья британских монархов пытается урегулировать разгар скандала в прессе, в сети день за днем ​​появляется реакция на резонансное заявление представителей близкого окружения герцогов Сассекских. Так, повод для новых слухов дала старшая сводная сестра Меган Саманта Маркл, которая выступила гостьей в эфире программы "This Morning" на телеканале ITV.

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55-летняя дочь от первого брака отца Меган Томаса Маркла сейчас проживает в штате Флорида. Однако она наведалась в Великобританию, чтобы выразить свой взгляд на решение супругов отойти от королевских обязанностей.

Саманта заверила, что Меган Маркл приход в монаршую семью сначала принес большую волну популярности и удовольствия. Она пыталась соответствовать статусу герцогини, но это надоело ей уже за два года.

Я чувствую, что Меган действительно сначала наслаждалась этим статсусом, когда улыбалась на фотографиях королевской четверки и разговаривала с надуманным британским акцентом. Но когда публика государства подвергла критике ее поведение и расходы, ее настроение изменилось. Поэтому идея оставить королевские обязанности и страну появилась именно в ней, а не Гарри,

– убеждена Саманта Маркл.



Саманта Маркл / Twitter / @thismorning

Женщина считает, что ее сестра просто стремится избежать ответственности, свалившейся на нее после прихода в королевскую семью. По ее мнению, это единственное основание, которое могло служить такому поступку герцогини, ведь она отнюдь не страдала от расизма в окружении британских монархов. Резонансное заявление Меган и принца Гарри Саманта Маркл назвала "грубым нарушением долга" перед Ее Величеством.

Напомним, что Саманта ранее публично подвергала критике свою сводную сестру за ее отношение к своей семье. Она обвиняла Меган и Гарри в лицемерии, когда герцогиня публично жаловалась на изнурительную борьбу с прессой и свою непростую судьбу. Саманта заверила, что в то время Меган совсем не интересовалась, как живется ее отцу, который получил серьезные проблемы со здоровьем после свадьбы дочери.