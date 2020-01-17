24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Сестра Меган Маркл назвала ее инициатором скандального решения отойти от королевской семьи

38 Читати новину українською
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @kensingtonroyal

Сводная сестра герцогини Сассекской дала откровенное интервью на одном из британских телеканалов. Саманта Маркл убеждена, что решение избавиться от королевских полномочий принадлежит ее сводной сестре и является настоящим проявлением неуважения к королеве Елизавете II.

Несмотря на то, что семья британских монархов пытается урегулировать разгар скандала в прессе, в сети день за днем ​​появляется реакция на резонансное заявление представителей близкого окружения герцогов Сассекских. Так, повод для новых слухов дала старшая сводная сестра Меган Саманта Маркл, которая выступила гостьей в эфире программы "This Morning" на телеканале ITV.

Читайте также: Принц Гарри потерял всех друзей после свадьбы с Меган Маркл, – СМИ

55-летняя дочь от первого брака отца Меган Томаса Маркла сейчас проживает в штате Флорида. Однако она наведалась в Великобританию, чтобы выразить свой взгляд на решение супругов отойти от королевских обязанностей.

Саманта заверила, что Меган Маркл приход в монаршую семью сначала принес большую волну популярности и удовольствия. Она пыталась соответствовать статусу герцогини, но это надоело ей уже за два года.

Я чувствую, что Меган действительно сначала наслаждалась этим статсусом, когда улыбалась на фотографиях королевской четверки и разговаривала с надуманным британским акцентом. Но когда публика государства подвергла критике ее поведение и расходы, ее настроение изменилось. Поэтому идея оставить королевские обязанности и страну появилась именно в ней, а не Гарри,
– убеждена Саманта Маркл.

саманта маркл
Саманта Маркл / Twitter / @thismorning

Женщина считает, что ее сестра просто стремится избежать ответственности, свалившейся на нее после прихода в королевскую семью. По ее мнению, это единственное основание, которое могло служить такому поступку герцогини, ведь она отнюдь не страдала от расизма в окружении британских монархов. Резонансное заявление Меган и принца Гарри Саманта Маркл назвала "грубым нарушением долга" перед Ее Величеством.

Напомним, что Саманта ранее публично подвергала критике свою сводную сестру за ее отношение к своей семье. Она обвиняла Меган и Гарри в лицемерии, когда герцогиня публично жаловалась на изнурительную борьбу с прессой и свою непростую судьбу. Саманта заверила, что в то время Меган совсем не интересовалась, как живется ее отцу, который получил серьезные проблемы со здоровьем после свадьбы дочери.

Как открыть ФЛП-2020 в Украине: подробная инструкция
сегодня
242338
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:04 Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд
Олена Булан 7118
сегодня 16:06 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 99676
сегодня 15:30 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов за лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 51
16 января 20:38 Какие фильмы получили Оскар за последние 10 лет: полный список
Марта Вересюк 252
16 января 17:27 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 2272
Новости
Больше новостей
Залиште відгук