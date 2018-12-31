Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции Лондона

Сводную сестру герцогини Сассекской Саманту Маркл, которая недавно прислала Меган Маркл рождественскую открытку без поздравлений, внесли в список опасных лиц в Скотленд-Ярде – штаб-квартире Городской полиции Лондона.

Об этом сообщает The Times U.K.

Полицейское управление королевской власти и специальная защита внесли Саманту в так называемый "список фиксированных лиц" из-за ее "риска подрыва репутации" членов королевской семьи.

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Как известно, Саманта еще в октябре прибыла в Британию в попытке доставить письмо Меган в Кенсингтонский дворец. Однако женщину не впустила охрана дворца.



Саманта Маркл во время своего осеннего визита в Кенсингтонский дворец, куда ее не пустила охрана

По информации издания, личные офицеры Меган разговаривали с Центром оценки фиксированной угрозы Скотланд-Ярда о Саманте и последствия того, что произойдет, если она снова попытается лично связаться с женой принца Гарри.

"Она не устраивает уголовных преступлений, но вызывает беспокойство у королевской семьи. Ведь у Саманты есть большой потенциал, чтобы серьезно смутить королевских особ. Своими действиями она может возглавить заголовки таблоидов. И, посмотрим правде в глаза, она уже это делает", – сообщил представитель Скотланд-Ярда.

Сама Саманта не понимает такого решения британской полиции.