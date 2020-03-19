Сестра Тома Хэнкса рассказала, как на самом деле он чувствует себя после лечения от коронавируса

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон продолжает находиться на карантине после выписки из больницы. У звезд диагностировали коронавирус. Сестра Тома Хэнкса решила рассказать, как на самом деле чувствует себя ее знаменитый родственник.

В комментарии The Daily Mail Сандра Хэнкс призналась, что общалась с братом после того, как узнала о его диагнозе. Сейчас актер покинул госпиталь и демонстрирует в сети, что с ним все в порядке. В то же время Сандра утверждает, что состояние здоровья Тома Хэнкса оставляет желать лучшего.

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"Я общалась со своим братом. Он чувствует себя не сказать, чтобы хорошо, но и не сказать, что плохо. В шоке ли я? Нет. Он актер, а не бог, но медицинское обслуживание в Австралии находится на хорошем уровне", – рассказала она .

Сама же Сандра Хэнкс оказалась в эпицентре вспышки коронавируса. Женщина с 2016 года живет в итальянском городе Порденоне, что в часе езды от Венеции. Сестра Тома Хэнкса призналась, что все ее родные находятся на строгом карантине дома и не покидают помещение без веской причины.

С нами все в порядке ... Мы не выходим из дома. У местных потрясающая сила духа, – прокомментировала Сандра Хэнкс.

О диагнозе Тома Хэнкса стало известно 12 марта. Актер опубликовал сообщение в Фейсбуке, в котором рассказал, что у него и жены Риты Уилсон обнаружили коронавирус. Пара находилась в Австралии, где проходили съемки очередного проекта с участием Тома Хэнкса.

Уже через 5 дней сын супругов объявил, что его родители чувствуют себя хорошо, а медики выписали их из госпиталя. Да и сам Том Хэнкс заверял фанатов, что с ним все в порядке, а главной проблемой является карточная игра, в которой его жена побеждает. До сих пор звездная пара находится на самоизоляции в арендованном доме в Австралии

Важно! В целом коронавирусом заболели более 222 тысяч человек. От пневмонии, которую вызвал COVID-19, умерло более 9 тысяч человек. В Европе самые большие показатели заболеваемости и смертности зафиксированы в Италии. Десятки государств, в частности Украина, объявили карантин.