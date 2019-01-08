Сестру Дэвида Бекхэма обвинили в нападении на бывшего мужа: неожиданные детали

13 Читати новину українською
Дэвид и Джоан Бекхэм
Дэвид и Джоан Бекхэм / Instagram/ @joannebeckham

Бывший муж Джоан Бекхэм Крис Донелли впервые рассказал об истинных причинах развода с сестрой знаменитого футболиста, а также поделился подробностями их семейной жизни.

Про неожиданные откровенные признания бывшего участника реалити-шоу Big Brother Криса Донелли сообщает иностранное издание The Sun. Бывший шурин Дэвида Бекхэма рассказал о том, как сестра того Джоан совершила на него нападение.

Читайте также: Эмбер Херд рассказала о монстре внутри Джонни Деппа: неожиданные признания

В конце декабря 2018 года Крис признался, что не озвучивал причин расставания с сестрой звездного футболиста, поскольку об этом его попросил Дэвид Бекхэм. Также он пообещал, что будет пытаться содействовать встречам Криса с ребенком, который у супругов родился в прошлом году.

Однако своих обещаний знаменитый футболист не выполнил, поэтому экс-возлюбленный Джоан Бекхэм рассказал о причинах их развода.

После того, как Джоан забеременела, она стала очень ревнивой. Она, я уверен, читала мою переписку в телефоне и была твердо убеждена в том, что я сплю с любой женщиной, на которую посмотрю. Однажды я просто поздоровался с коллегой Ферни Маккен, но Джоан хватило и этого – она обвинила меня во всех страшных грехах. А однажды во время крупной ссоры просто запустила в меня пультом от телевизора. В тот момент я повернулся и он попал мне прямо в глаз. Терпеть я больше не мог, собрал свои вещи и съехал,
– поделился Крис Донелли.

Также мужчина добавил, что после того, как пришел в себя от всего, что произошло, он увидел 45 пропущенных вызовов от жены. Он решил вызвать полицию, чтобы перестраховать себя от преследований, но после того, как офицер увидел его синяк, то заставил написать его заявление.

Он отметил, что Джоан уже допрашивали, но мужчина сомневается, что дело на нее откроют, ведь они слишком знаменитая семья, чтобы полиция шла против них. Он сказал, что надеется, что его история вдохновит других мужчин, страдающих от домашнего насилия, не отказываться от помощи.

Джоан Бехем
Джоан Бекхэм и ее муж Крис Донелли / The Sun

 

 
Теги: LifeStyle Звездные разводы
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
сегодня 17:07 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 49
Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
6 января 15:01 Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
Анастасія Манюхіна 1047
5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
5 января 15:37 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
1232
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4 января 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4116
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
4 января 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
8789
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
4 января 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 2099
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук