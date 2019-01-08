Сестру Дэвида Бекхэма обвинили в нападении на бывшего мужа: неожиданные детали

Бывший муж Джоан Бекхэм Крис Донелли впервые рассказал об истинных причинах развода с сестрой знаменитого футболиста, а также поделился подробностями их семейной жизни.

Про неожиданные откровенные признания бывшего участника реалити-шоу Big Brother Криса Донелли сообщает иностранное издание The Sun. Бывший шурин Дэвида Бекхэма рассказал о том, как сестра того Джоан совершила на него нападение.

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В конце декабря 2018 года Крис признался, что не озвучивал причин расставания с сестрой звездного футболиста, поскольку об этом его попросил Дэвид Бекхэм. Также он пообещал, что будет пытаться содействовать встречам Криса с ребенком, который у супругов родился в прошлом году.

Однако своих обещаний знаменитый футболист не выполнил, поэтому экс-возлюбленный Джоан Бекхэм рассказал о причинах их развода.

После того, как Джоан забеременела, она стала очень ревнивой. Она, я уверен, читала мою переписку в телефоне и была твердо убеждена в том, что я сплю с любой женщиной, на которую посмотрю. Однажды я просто поздоровался с коллегой Ферни Маккен, но Джоан хватило и этого – она обвинила меня во всех страшных грехах. А однажды во время крупной ссоры просто запустила в меня пультом от телевизора. В тот момент я повернулся и он попал мне прямо в глаз. Терпеть я больше не мог, собрал свои вещи и съехал,

– поделился Крис Донелли.

Также мужчина добавил, что после того, как пришел в себя от всего, что произошло, он увидел 45 пропущенных вызовов от жены. Он решил вызвать полицию, чтобы перестраховать себя от преследований, но после того, как офицер увидел его синяк, то заставил написать его заявление.

Он отметил, что Джоан уже допрашивали, но мужчина сомневается, что дело на нее откроют, ведь они слишком знаменитая семья, чтобы полиция шла против них. Он сказал, что надеется, что его история вдохновит других мужчин, страдающих от домашнего насилия, не отказываться от помощи.



Джоан Бекхэм и ее муж Крис Донелли / The Sun