Сестры Хадид, Эмили Ратаковски, Кайли Дженнер и другие на вечеринке Кендалл Дженнер к Хэллоуину

Несмотря на то, что Хэллоуин прошел, маскарадные вечеринки в звездных кругах не завершаются. Так, накануне известная модель Кендалл Дженнер устроила шумное празднование для своих коллег, друзей и близких.

В этом году Кендалл Дженнер удалось устроить едва ли не самую громкую вечеринку по случаю Хэллоуина и грядущего дня рождения. Ведь уже завтра, 3 ноября, самой стройной из семейства Кардашьян-Дженнер исполнится 24 года.

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Для громкого празднования Кендалл Дженнер арендовала закрытый клуб в Калифорнии и пригласила туда всех самых популярных и самых известных звезд современности. В списке приглашенных были сестры Джиджи и Белла Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, новоиспеченная супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин, модель и актриса Эмили Ратаковски, сестра организатора праздника Кайли Дженнер и многие другие.

К примеру, Джиджи Хадид пришла в костюме "Маски", а ее сестра Белла – переоделась в Женщину-кошку. А сама Кендалл Дженнер появилась на вечеринке в образе лесной феи и верхом на белоснежном коне.



Джиджи Хадид / Instagram / @analashassaikia



Кайя Гербер / Instagram / @kaiagsource



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid