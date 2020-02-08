Сестры Хадид на подиуме, Дженнифер Лопес и Деми Мур среди гостей: как прошел показ Tom Ford

Американский светский бомонд обожает демонстрировать изысканный стиль во время публичных мероприятий. Не обходят мировые иконы стиля и громкие события на просторах модной индустрии. Вчера, 7 февраля, звезды собрались на показе коллекции осень-зима американского дизайнера Тома Форда.

По своему звездному составу событие не уступает престижным красным дорожкам Голливуда. Презентацию бренда Tom Ford посетили мировые знаменитости, каждый выход которых вызывает шквал обсуждения в сети. Среди тех, кто не смог обойти вниманием будущие тренды 2020 года, Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, эпатажная Майли Сайрус и телесемейство Кардашян.

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Модный показ состоялся в Лос-Анджелесе в фотостудии Milk Studios. Дизайнеру Тому Форду удалось создать фэшн-коллекцию, соединив спортивные свитшоты ярких цветов с расшитыми широкими юбками. Однако не изменяет модельер и любимым полупрозрачным тканям и кружеву на обнаженном теле.

На подиуме предстали ведущие модели современности Белла и Джиджи Хадид вместе с Кендалл Дженнер. Судя по всему, именитых красавиц совсем не пугают провокационные образы.



Белла Хадід на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Tom Ford



Джиджи Хадид на показе Tom Ford в Лос-Анджелесе / Tom Ford

Самые известные звезды Голливуда наблюдали за феерическим шоу в зрительном зале. Дженнифер Лопес появилась вместе с женихом Алексом Родригесом. Актриса и певица выбрала лаконичное черное платье по фигуре от Tom Ford, главной деталью которого стало откровенное декольте. Образ знаменитость дополнила роскошным бриллиантовым колье и укладкой с небольшим локоном.



Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом на показе Tom Ford в Лос-Анджелесе / Instagram / @tomford

Компанию американской актрисе Деми Мур составила ее 31-летняя дочь Румер Уиллис. Звезды предстали в кардинально разных образах total white и total black, поразив публику стилем и своим безупречным видом. Зато певица Майли Сайрус предпочла легкий комбинезон черного цвета с экстримальным декольте и несколькими кожаными ремнями, которые подчеркнули ее стройность.



Деми Мур на показе Tom Ford в Лос-Анджелесе / Instagram / @tomford



Майли Сайрус на показе Tom Ford в Лос-Анджелесе / Instagram / @tomford

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли предстала в изысканном длинном платье розовых оттенков с откровенным декольте, расшитом пайетками. Самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер появилась в провокационном серебристом миниплатье с обнаженными плечами и с лаконичной укладкой.



Роузи Хантингтон-Уайтли на показе Tom Ford в Лос-Анджелесе / Instagram / @tomford



Кайли Дженнер на показе Tom Ford в Лос-Анджелесе / Instagram / @tomford