Сестры Кардашян выпустили духи со своими любимыми ароматами

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Новая коллекция бренда KKW Fragrance
Новая коллекция бренда KKW Fragrance / Instagram / @kimkardashian

Под эгидой американского парфюмерного бренда KKW Fragrance сестры Кардашян создали коллекцию "Diamond": три аромата, которые выражают вкусы каждой из них. Это первая парфюмерная коллаборация Ким с Кортни и Хлои.

В июне 2017 Ким Кардашян запустила собственный бьюти-бренд KKWbeauty. С тех пор она создала несколько линеек ароматов. В этом году Ким уже сотрудничала со своей младшей сестрой Кайли Дженнер. Они покорили поклонников духами во флаконе в форме губ. Теперь Ким Кардашян решила удивлять совместно с другими сестрами.

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Ким Кардашян рассказала, что работа с Кортни и Хлои стала для нее настоящим вдохновением. Сестры пытались создать духи, которые бы помогли девушкам чувствовать себя женственными, соблазнительными и стильными.

Каждая из сестер отвечает за определенный цвет и аромат. От Ким – прозрачный флакон с ароматом букета белых цветочных растений. Хлои создала розовые духи с сочетанием сладких цветов и муската. Как утверждает звезда, она использует его днем и ночью и каждый раз влюбляется все больше. И наконец желтый – жасмин, ягоды и ваниль от Кортни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

Старт продаж Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloé начнется уже 8 ноября. Заказать духи можно только на официальном сайте KKW Fragrance. Объем каждого флакона – 30 мл, а прогнозируемая стоимость – 40 долларов за один аромат. За все три придется отдать около 110 долларов.

кім кардашян
Духи Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloé / Instagram / @kkwfragrance

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Кортни Кардашян Хлои Кардашян Ким Кардашян
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