Сестры Кардашян закрывают свой официальный сайт в сети и бьюти-приложения

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Сестры Кардашян закрывают свой официальный сайт
Сестры Кардашян закрывают свой официальный сайт / www.po8.top

Новогодние праздники всегда становятся поводом для переосмысления своей жизни и внесения изменений в будни. Исключением не стали и знаменитые сестры Кардашян, которые неожиданно решили закрыть свои официальные сайты в сети.

Как сообщает The Daily Mail, все сестры семейства Кардашян решили избавиться от своих приложений и сайта. Произойдет это в начале 2019 года. Однако ни шоу, ни их социальные сети не пострадают от этого решения.

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"За последние несколько лет у нас был невероятный опыт общения со всеми вами через наши приложения, но мы приняли трудное решение больше не вести их в 2019 году. Надеемся, что вам понравилось быть вместе с нами, так же, как и нам с вами, но мы с нетерпением ждем того, что будет дальше", – написали девушки.

Стоит отметить, что каждая из сестер Кардашян имела свое бьюти-направление. В частности, Кайли учила поклонниц правильно наносить макияж и разбираться в нем, Ким – красоте и эффектности, Хлои и Кортни – здоровому питанию и фитнесу, а Кендалл – моде. По словам известных американок, это шаг вперед, ведь им нужны вдохновение и сила, чтобы начать новые проекты.

Уже в начале 2019 года все пользователи, которые загрузили приложения из семейства Кардашян, не будут иметь обновлений. Не будут доступны и бесплатные советы от знаменитостей.

А вот распрощаться с соцсетями Кортни, Хлое, Ким, Кендалл и Кайли вряд ли когда-нибудь смогут. Ежегодно их блоги приносят прибыль в более чем миллион долларов, а за яркими снимками следит весь мир.

Теги: LifeStyle Хлои Кардашян Кортни Кардашян Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Ким Кардашян
Источник: Lifestyle
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