Сестры Старк навсегда: Софи Тернер выбрала подружку на свою свадьбу

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Софи Тернер и Мэйси Уильямс на премьере " Игры престолов"
Софи Тернер и Мэйси Уильямс на премьере " Игры престолов" / HBO

Британская киноактриса Софи Тернер редко делится своими планами относительно свадьбы с Джо Джонасом. Однако стало известно, что миссию подруги невесты она поручила коллеге и "сестре" по сериалу "Игра престолов" Мэйси Уильямс.

Дружба между актрисами существует еще с 2009 года, когда проходили съемки и премьера первого сезона сериала. С тех пор они стали неразлучны и даже сделали одинаковые татуировки на руках, которые напоминают им об их первом дне знакомства – "07.08.09".

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После объявления о помолвке 15 октября 2017 года пришло немало времени, и сама Софи Тернер неоднократно отмечала, что старается как можно меньше афишировать свою личную жизнь с Джо Джонасом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I said yes.

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

 

Но в недавнем интервью для издания Entertainment Tonight 23-летняя Софи поделилась, что на роль подружки невесты пригласила 21-летнюю Мэйси Уильямс. Актриса пошутила, что Мэйси до сих пор размышляет, что надеть на свадебную церемонию.

Не знаю, почему она забивает этим голову. Она наденет платье подружки невесты! Она будет одной из двух подружек,
– объяснила Софи.

Софі Тернер і Мейсі Вільямс
Софи Тернер и Мэйси Уильямс для глянца Rolling Stone / Instagram / @sophietiet

blog_ava
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Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Игра престолов
Источник: Cheatsheet
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