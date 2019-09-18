Сеть покорил первый постер к фильму "Хищные птицы" с Марго Робби

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"Хищные птицы" с Марго Робби: постер и тизер
"Хищные птицы" с Марго Робби: постер и тизер / Instagram / @margotrobbie

Поклонники комиксов DS в ожидании нового фильма "Хищные птицы" (Birds of Prey). И пока съемочный процесс еще продолжается, представители проекта решили подогреть интерес киноманов, опубликовав первый официальный постер с актрисой Марго Робби.

Зажигательная Харли Квинн стала едва ли не самым любимым персонажем в серии фильмов DS. Поэтому все внимание киноманов приковано к новинке, которая выйдет в свет в начале 2020 года. До сих пор авторы "Хищных птичек" держат интригу, не разглашая деталей сюжета, потому опубликованный первый постер вызвал немалый ажиотаж в сети.

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Фото появилось на официальных аккаунтах Warner Bros. и инстаграм-странице 29-летней актрисы Марго Робби, сыгравшей главную роль в киноленте. На ярком кадре видно лицо Харли Квинн, вокруг которой летают другие персонажи фильма "Хищные птицы". В то же время на шее главной героини виднеется надпись "разум над хаосом".

Кто такая Харли Квинн?Это один из самых популярных вымышленных персонажей из серии комиксов DC Comics. Харли Квинн - антигероиня, помощница и любовница Джокера, который является врагом Бэтмена. Образ шутливой и дебоширной девушки был созданным Полом Дини и Брюсом Тиммом и впервые появился в мультсериале "Бэтмен" в сентябре 1992 года.

Как известно, режиссером киноленты выступила Кэти Янь. Это восьмой по счету фильм франшизы DC. Согласно с предыдущему тизеру, опубликованному в январе 2019 года, супергероини совместно с Харли Квинн будут противостоять преступному миру Готэма во главе с бизнесменом Романом Сионисом или же Черной Маской (Эван Макгрегор).

Название киноленты довольно символично, ведь все супергероини фильма - знаменитые женские персонажи, каждая из которых так или иначе связана с птичкой. В частности, в киноленте зрители смогут увидеть боевое мастерство Черной Канарейки (Джерни Смоллетт-Белл) и охотницы (Мэри Элизабет Уинстед).

Премьера "Хищных птичек" запланирована на 6 февраля 2020 года. По предварительной информации, авторы проекта запланировали выпустить трилогию, которая раскроет историю Харли Квинн.

Смотрите тизер к фильму "Хищные птицы": видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд Марго Робби
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