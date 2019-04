Сеть покорила посмертная песня ди-джея Avicii: видео

Почти год прошел с момента внезапной смерти шведского ди-джея Avicii (настоящее имя – Тим Берлинг). Представители артиста опубликовали на его YouTube-канале трек SOS, который покорил меломанов. Всего за сутки ролик посмотрели более миллиона человек.

Ритмическая композиция была записана совместно с Aloe Blacc. Однако ди-джей Avicii не успел подготовить трек до премьеры. Перед первой годовщиной его смерти представители артиста презентовали танцевальный хит SOS, который стремительно покорил сеть.

Для трека создали особый ролик, во время которого показали щемящие сообщения поклонников Avicii после его смерти и воспоминания о популярном ди-джее.

Песня войдет в посмертный альбом, над которым артист работал перед внезапной смертью. По словам представителей Avicii, презентация студийной пластинки Tim запланирована на 6 июня 2019 года. Все средства, собранные от продажи альбома, будут переданы в благотворительный фонд, названный в честь артиста. Символично, организация занимается помощью людям, которые имеют психические расстройства и имеют суицидальные мысли.

Посмертный трек Avicii с Aloe Blacc – SOS: смотрите видео

20 апреля 2018 года в Омане нашли мертвым Avicii – одного из самых известных ди-джеев и музыкальных продюсеров мира. На момент смерти ему было всего 28 лет. Родственники долгое время не могли забрать тело музыканта в Швецию, потому похороны артиста состоялись почти через 2 месяца после его самоубийства. Впоследствии семья Avicii сделала публичное заявление о смерти музыканта и намекнула на то, что он самовольно ушел из жизни.

Кроме этого, инсайдеры западных СМИ сообщали, что перед внезапной смертью ди-джей страдал от депрессии. Ранее же в одном из редких интервью Avicii заявлял, что не выдерживает насыщенного ритма и требует перерыва.

Я устал, очень устал. Я в этом всем варюсь с тех пор, когда мне было 17 – 18 лет. В течение всего периода я гастролировал почти без остановок, 300 шоу в год. Это безумие. Мне нужен перерыв,

– утверждал музыкант в 2013 году.

Avicii с Aloe Blacc – SOS: текст посмертной песни

Can you hear me? S.O.S.

Help me put my mind to rest

Two times clean again, I'm actin' low

A pound of weed and a bag of blow



I can feel your love pullin' me up from the underground, and

I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers

I can feel your touch pickin' me up from the underground, and

I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers



We could be more than just part-time lovers

We could be more than just part-time lovers



I get robbed of all my sleep

As my thoughts begin to bleed

I'd let go, but I don't know how

Yeah, I don't know how, but I need to now



I can feel your love pullin' me up from the underground, and

I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers

I can feel your touch pickin' me up from the underground, and

I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers

I can feel your touch pickin' me up from the underground, and

I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers

Avicii з Aloe Blacc – SOS: перевод песни

Ты меня слышишь? СОС!

Помоги мне успокоиться!

Дважды снова стал чистым, я веду себя низко

Фунт травки и пакет кокаина

Я чувствую, как твоя любовь вытаскивает меня из-под земли

Мне не нужны мои наркотики, мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Я чувствую твое прикосновение, поднимающее меня из-под земли

Мне не нужны мои наркотики, мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Меня лишают сна

Мои мысли начинают кровоточить

Я бы отпустил, но не знаю как

Да, я не знаю как, но мне это нужно сейчас

Я чувствую, как твоя любовь вытаскивает меня из-под земли

Мне не нужны мои наркотики, мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Я чувствую твое прикосновение, поднимающее меня из-под земли

Мне не нужны мои наркотики, мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Я чувствую твое прикосновение, поднимающее меня из-под земли

Мне не нужны мои наркотики, мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Мы могли бы. Мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Временными любовниками, да!

Больше, больше, чем любовниками

Мы могли бы быть больше, чем просто временными любовниками

Ты меня слышишь? СОС!

Помоги мне успокоиться!