Сеть покорили осенние снимки садов Букингемского дворца: фото

Королевские дворцы Елизаветы II всегда привлекали внимание общественности. Туристы могли видеть только фасады роскошных зданий и отдельные комнаты имений во время экскурсий. Однако не только недвижимость королевской семьи завораживает красотой, но и сады.

Это доказали четверо талантливых фотографов, которых Ее Величество пригласила для экскурсии садами Букингемского дворца. Самой королевы Елизаветы II во время съемки не было, а художники по-своему показали осеннюю гармонию вокруг роскошного поместья.

Читайте также: В джинсах и кроссовках: Меган Маркл осуществила визит в благотворительную организацию

Британский фотограф Майкл Томас выбрал для съемки озеро, которое расположено неподалеку от дворца королевы. Водоем создали искусственно несколько десятков лет назад, а рабочие использовали скот для утрамбовки земли. Возле озера садоводы создали несколько зон отдыха и аллеи с десятками деревьев.

"Во время визита в сады Букингемского дворца, сначала я чувствовал какое-то непосильное и необычайное восхищение. Съемку я провел в собственном стиле, без оценки того, какие ракурсы будут лучше или хуже, поскольку я никогда не видел ни одной фотографии изнутри сада. И это заставляло затаить дыхание и продуцировать креативные идеи", – поделился впечатлениями от съемки Майкл Томас.

В целом дизайн ландшафта сада был разработан еще в ХVIII веке. Впоследствии его несколько модернизировали, однако немало осталось со времен правления королевы Виктории. Именно это хотела показать на снимках Лаку Дэвис.

Очарованное – это слово, которое я бы использовала для описания своего душевного состояния, будучи в садах королевы. Столько любви вложено туда, поэтому этот день навсегда запечатлелся в моей памяти,

– рассказала Лаку.

Возле резиденции британского монарха растут разнообразные сорта деревьев, кустов и цветов. Всего в королевских садах Букингемского дворца высажено 6 500 растений, среди которых редкие виды деревьев и растений. Именно это осветила фотограф с именем Сиобхан.

"Так красиво было видеть сад на завершении одного сезона. Я обратила внимание на пейзаж, ведь здесь деревья не только поражали осенней красотой, а в это время года цвели розы и камелии", – отметила Сиобхан.

"Съемка в саду – это что-то новое для меня. На счастье, было какое-то прерывистое солнце, которое проходило сквозь тучи, и поэтому я сосредоточился на том, где солнечный свет рисует пейзаж", – вспомнил Петер Ли. Фотограф создал невероятные снимки, показав красоту осенней природы на территории Букингемского дворца.