Сеть покоряет кинолента, за которую Тина Кароль получила международную премию

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Тина Кароль презентовала короткометражку "Бывшие"
Тина Кароль презентовала короткометражку "Бывшие" / Instagram / @tina_karol

Тина Кароль – не только успешная певица, но и талантливая актриса. Это она доказала, снявшись в короткометражном фильме "Бывшие". Долгожданная кинолента появилась в сети и бысро получила популярность.

Успех фильма "Бывшие" был достаточно прогнозируемым, ведь именно за него Тина Кароль получила награду кинофестиваля SFAAF в номинации "Лучшая женская роль". Такой триумфальный дебют артистки в кино с восторгом восприняли украинцы. Теперь же фильм появился в сети и за считанные часы собрал почти 30 тысяч  просмотров.

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Первый анонс съемок Тина Кароль сделала еще в июне 2018 года. Тогда артистка показала кардинально другой имидж: в фильме она появилась с черными волосами и короткой стрижкой.

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Тина Кароль в фильме "Бывшие" / Фото: Instagram / @tinakarol

В центре сюжета фильма "Бывшие" – молодая женщина, которая стремится построить прочные отношения с любимым парнем. Однако ее всегда преследуют фантомы бывших мужчин. Как следствие, героиня Тины Кароль должна задуматься и принять нелегкое для себя решение – жить прошлым или настоящим.

"Бывшие" – это интеллектуальное кино. В нем раскрыты вопросы тяжелого выбора человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день,
– рассказала автор идеи Виктория Баранова.

Режиссером киноленты выступил Евгений Баранов, который за короткометражное кино "Бывшие" также получил награду.

Смотрите короткометражный фильм "Бывшие": видео

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Тина Кароль Кино
Источник: LifeStyle 24
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