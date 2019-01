Сеть покоряет посмертная песня солистки The Cranberries Долорес О'Риордан: видео

В канун годовщины смерти певицы Долорес О'Риордан, которая была солисткой известной группы The Cranberries, в сети опубликовали трек "All Over Now". Песня была записана с артисткой еще в 2017 году, однако символически ее премьера состоялась 14 января.

Чувственная композиция вошла в альбом "In the End", который группа The Cranberries начал записывать, когда Долорес О'Риордан была жива. По словам участников коллектива, певица была увлечена этим проектом и упорно погружалась в работу над созданием пластинки. На следующий день после смерти Долорес, 16 января 2018 года, звезда должна была прийти на студию звукозаписи, чтобы сделать новую версию всем известного хита "Zombie".

После смерти Долорес О'Риордан ее коллеги из группы The Cranberries решили все же завершить начатую работу и посвятить альбом погибшей солистке. Родственники артистки одобрительно отозвались о такой ​​инициативе, сообщает The Independent.

Я очень скучаю по ней, особенно сегодня, как и вся семья. Однако не могу представить лучший способ отметить первую годовщину смерти Долорес и вспомнить ее достижения при жизни, чем объявить миру о выпуске последнего альбома. Она была очень взволнована этой пластинкой и с нетерпением ждала ее выпуска, поэтому я не сомневаюсь, что Долорес сейчас счастлива,

– рассказала мать певицы Эйлин О'Риордан.

Известно, что в посмертную пластинку войдут 11 треков, записанных с Долорес О'Риордан. В частности, кроме "All Over Now", поклонники группы смогут услышать композиции "Lost", "Wake Me When It's Over", "A Place I Know", "Catch Me If You Can", "Got It", "Illusion", "Crazy Heart", "Summer Song", "The Pressure" и "In The End". Пластинку украсят детские фото участников The Cranberries.

Слушайте песню The Cranberries "All Over Now", которую презентовали после смерти Долорес О'Риордан (видео):

Напомним, новость о внезапной смерти певицы Долорес О'Риордан всколыхнула мир 15 января 2018 года. Правоохранители обнаружили тело артистки в номере лондонского отеля. В столицу Великобритании солистка The Cranberries прибыла для записи новых песен. В полиции сразу же назвали смерть артистки непонятной, а в ходе следствия выяснили, что женщина давно находилась в подавленном состоянии. Судмедэкспертиза показала, что на момент смерти Долорес О'Риордан была навеселе: на 100 мл крови ее уровень алкоголя составлял 330 мг. В таком состоянии звезда утонула в ванной.