Сеть поразило редкое фото сына Ванессы Паради и Джонни Деппа

Обычно все потомки звезд получают бешеную популярность с первых лет жизни и сразу же становятся публичными людьми. Однако есть и исключения. Так, сын Ванессы Паради и Джонни Деппа избегает журналистов, поэтому редкое его фото вызвало настоящий фурор в сети.

Фотографию опубликовала его старшая сестра Лили-Роуз, которая решила публично поздравить Джона Кристофера "Джека" Деппа с днем рождения. 9 апреля он отпраздновал 18-летие, что и стало поводом для особого сообщения.

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"Моему малышу Джеки – 18 лет! Мой младший брат, мое сердце и моя душа, с днем рождения! Очень сильно люблю тебя", – написала Лили-Роуз в сети, добавив к сообщению архивное фото брата.

Джон Кристофер "Джек" Депп ведет закрытый образ жизни. Он не сопровождает звездных родителей на светских событиях и избегает общения с прессой. Поэтому доподлинно неизвестно, чем занимается парень и в какой стране он проживает. Поэтому фотография приковала внимание миллионов людей.



Сын Джонни Деппа и Ванессы Паради / Instagram / @lilyrose_depp

Кроме этого, Лили-Роуз Депп показала забавные фото, найденные в архиве. на кадрах дети Ванессы Паради и Джонни Деппа позируют перед камерой с гримасами.



Дети Ванессы Паради и Джонни Деппа / Instagram / @lilyrose_depp