24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Сеть поразило редкое фото сына Ванессы Паради и Джонни Деппа

- Читати новину українською
Как выглядят дети Ванессы Паради и Джонни Деппа / www.thesun.co.uk

Обычно все потомки звезд получают бешеную популярность с первых лет жизни и сразу же становятся публичными людьми. Однако есть и исключения. Так, сын Ванессы Паради и Джонни Деппа избегает журналистов, поэтому редкое его фото вызвало настоящий фурор в сети.

Фотографию опубликовала его старшая сестра Лили-Роуз, которая решила публично поздравить Джона Кристофера "Джека" Деппа с днем рождения. 9 апреля он отпраздновал 18-летие, что и стало поводом для особого сообщения.

Проверьте интуицию: Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка

"Моему малышу Джеки – 18 лет! Мой младший брат, мое сердце и моя душа, с днем рождения! Очень сильно люблю тебя", – написала Лили-Роуз в сети, добавив к сообщению архивное фото брата.

Джон Кристофер "Джек" Депп ведет закрытый образ жизни. Он не сопровождает звездных родителей на светских событиях и избегает общения с прессой. Поэтому доподлинно неизвестно, чем занимается парень и в какой стране он проживает. Поэтому фотография приковала внимание миллионов людей.


Сын Джонни Деппа и Ванессы Паради / Instagram / @lilyrose_depp

Кроме этого, Лили-Роуз Депп показала забавные фото, найденные в архиве. на кадрах дети Ванессы Паради и Джонни Деппа позируют перед камерой с гримасами.


Дети Ванессы Паради и Джонни Деппа / Instagram / @lilyrose_depp

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные дети Звездные родители Джонни Депп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 11:23 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
9 апреля 13:40 "Почему женщины убивают": что известно про 2 сезон популярного сериала
Юлія Михайлова
9 апреля 13:22 Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
Марта Вересюк
8 апреля 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
8 апреля 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей