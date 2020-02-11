Сеть в негодовании: Люка Перри не внесли в число тех, кому отдали дань на Оскаре-2020

Ежегодно на престижной премии Оскар чтят память тех деятелей кино, которые ушли из жизни в течение последнего года. В этом году под композицию Yesterday в исполнении Билли Айлиш на экране появился видеоряд с фотографими покойных звезд Голливуда. Однако зрители не заметили среди них Люка Перри, Камерона Бойса и других именитых актеров.

Одним из самых чувственных и трогательных моментов Оскара-2020 по праву называют выступление 18-летней победительницы Грэмми с песней Yesterday группы The Beatles. Билли Айлиш исполнила бессмертный хит, чтобы публично почтить имена тех голливудских звезд, которые ушли из жизни со времени последней премии.

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На экране появились фотографии 59 знаковых деятелей мирового кинематографа. Видеоряд начался с портрета легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в 2018 получил премию Оскар в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" за мультфильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) и трагически погиб в авиакатастрофе накануне премии Грэмми, 26 января 2020 года.

Билли Айлиш на Оскаре-2020: смотреть видео онлайн

Зрители по всему миру прониклись щемящим исполнением, однако впоследствии взорвались волной возмущения в сети. Дело в том, что, по мнению пользователей социальных сетей, организаторы Оскара-2020 исключили из перечня потерь для мирового кинематографа американского актера Люка Перри, который прославился благодаря своей ролли в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Актер скончался утром 4 марта в результате инсульта на 52 году жизни. Поклонники отметили, что Люк Перри снимался в фильме, который номинирован на главную награду "Однажды в Голливуде..."Квентина Тарантино. Среди тех, кого организаторы обошли вниманием 20-летний Камерон Бойс, который умер в июле от эпилептического приступа, Тим Конуэй, Майкл Дж. Поллард, Пегги Липтон.

Количество недовольных сообщений в сети достигла апогея: "Люка Перри не было среди почитаемых? Он оказался буквально в одном из самых номинированных фильмов ночи! Неуважительно", "Ой! Не почтить Камерона Бойса и Люка Перри было большим ошибкам Академии", "Неужели Люка Перри отказались внести в слайд-шоу "In Memoriam" в то время, как фильм, в котором он появился, был номинирован 10 раз?"

Luke Perry wasn’t in the In Memorial?? He was literally in one of the most nominated films of the night!! Disrespectful!! #Oscars pic.twitter.com/qILlmPLTgr — Jesse Manuel Quiles (@_jessemanuel_) February 10, 2020

Oof! Not including Cameron Boyce and Luke Perry was a HUGE mistake academy! #Oscars pic.twitter.com/16lmz4lcUH — E-Mack ? (@emacdaddy1234) February 10, 2020

No Luke Perry in the In Memoriam? He was in one of the Best Picture nominated movies... #Oscars2020 pic.twitter.com/wKuRu1JQBS — Stephanie Berman (@Stephxo6612) February 10, 2020