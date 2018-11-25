Сеть взбудоражил трейлер к новой эротической мелодраме в стиле "50 оттенков"

В сети появился первый трейлер романтической драмы After ("После") 2019. Фильм, который еще не успел выйти на экраны кинотеатров, сразу начали сравнивать с популярной лентой "50 оттенков серого".

Официальный трейлер фильма появился на YouTube-канале компании Aviron Pictures. Через несколько дней после публикации видеоролик уже посмотрели более полумиллиона человек.

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Фильм After снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Анны Тодд. Будущую эротическую мелодраму сразу назвали молодежной версией "50 оттенков серого". 29-летняя автор романа совсем не против таких сравнений, она дополнила шутку, назвав экранизацию своего романа "ванильной версией" популярной ленты. В сети Instagram появилось много коллажей, на которых сравнивают актеров и романтические сцены.

Фотосравнение / Instagram @dornanjohnsonita

Также в сети появился первый официальный постер фильма, на котором есть сексуальная надпись: "После первого раза твоя жизнь уже никогда не станет прежней".

Постер к фильму After ("После") / Instagram @ aftermovie_italia12

По сюжету ленты, обычная среднестатистическая американская девушка, которой присущ синдром отличницы, влюбляется в своего ровесника. Однако парень является полной ее противоположностью. Он – хулиган и истинный мерзавец. Несмотря на страсть, которая не угасает между влюбленными, в их жизни случаются неприятные неожиданности. Факты, которые парень хотел скрыть от любимой, станут известны.

Смотреть трейлер фильма After ("После") 2019 (видео):