Сеть взорвал зажигательный танец Тины Кароль и Николая Тищенко в новогоднюю ночь: видео

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль выступила в новогоднюю ночь с концертом в столичном дворце "Украина". После этого она спела в ресторане COIN экс-ведущего программы "Ревизор" Михаила Тищенко. Во время песни "Сдаться ты всегда успеешь" ресторатор присоединился к Тине и станцевал с ней прямо на сцене.

Соответствующие видео опубликованы на фан-странице певицы в социальной сети Instagram.

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На ролике видно, как женатый Тищенко поднял на руки Тину Кароль и начал кружить с ней на сцене. Певица поблагодарила телеведущего за его приглашение.

"Потрясающий вечер. Для меня большая честь", – добавила Тина.

Однако пользователи в сети разразились критикой относительно поведения Тищенко.

"Он женат", "Дедок расцвел", "Много денежек отвалил", "А Колька аж светится", "Мне показалось, или он хлопнул ее по заднице? Аж светится от радости", "Николая прям понесло", – пишут в комментариях поклонники артистки.

Смотрите видео с Тиной Кароль и Николаем Тищенко:

 

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Тина Кароль Курьезные новости
Источник: 24 канал
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