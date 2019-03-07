Сеть взорвала пародия на песню MARUV: курьезное видео

Певица MARUV приобретает все большую популярность в Украине. После ее скандального отказа от участия в вокальном шоу Евровидение-2019 немало меломанов изучали ее творчество, а некоторые из них даже составили курьезную пародию на конкурсную песню Siren Song.

Эпатажная и достаточно раскованная MARUV сумела изрядно подогреть интерес людей к своей фигуре. Звезда сняла провокационный клип к песне Siren Song в ванной. Впоследствии артистка призналась, что это может быть один из самых бюджетных роликов, ведь она его сняла с помощью своего смартфона.

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Манящий ролик настолько ошеломил сеть, что на это видео создали пародию, добавив деревенского колорита. Авторами курьезного видео стали актеры проекта "Баба Доцька". Пышнотелая юмористка, одетая в национальную одежду, предстала перед зрителями в коровнике. Фрагмент трека Siren Song "Баба Доцька" спела на украинском.

Всего за день курьезное видео посмотрели более 118 тысяч пользователей сети. Немало людей ожидают, когда же на YouTube-канале "Бабы Доцьки" появится не менее зажигательное продолжение пародии.

Смотрите пародию на песню MARUV Siren Song: видео

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019

Певица MARUV окончательно отказалась от участия в Евровидении-2019 после нескольких часов переговоров с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Сама певица рассказала, что не запланированные выступления в России стали причиной для этого. MARUV заявила, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".



Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.