Сеть взорвалась возмущением: Джеймс Корден делал вид, что водит авто у Carpool Karaoke

Фаны популярного американского шоу Carpool Karaoke в течение нескольких лет оставались обманутыми. На днях пользователю твиттера удалось снять видео, которое подтверждает, что звездный ведущий Джеймс Корден управляет авто с помощью грузовика.

Обличительный ролик появился на личной странице одного из пользователей твиттера. Парень стал свидетелем инцидента, который не оставит равнодушным ни одного поклонника популярной программы на американском телевидении Carpool Karaoke.

Читайте также: 50-летняя Гвен Стефани увлеклась бьюти-инъекциями: фанаты потрясены изменениями

В рамках шоу британский комедийный актер и телеведущий приглашает именитых музыкантов спеть вместе с ним во время автопрогулки по Лос-Анджелесу. В кадре Джеймс Корден стоял за рулем престижных автомобилей, одновременно развлекая гостей и следя за ситуацией на дороге.

Однако последний выпуск, героем которого стал Джастин Бибер пролил свет на съемки программы. Как оказалось, ведущий просто делал бдительность ответственного водителя. у авто, в котором находились звезды, были дополнительные колеса и специальный механизм, который прикреплял его к грузовику впереди.

Увидел Джеймса Кордена и Джастина Бибера, которые снимают Carpool Karaoke. Именно поэтому у меня нет доверия – он даже не водит,

– пишут в сети.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu — Zoli ️ (@zolihonig) January 23, 2020

guys, we don't even use a real car pic.twitter.com/O0sxMwNFtP — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 23, 2020

Джеймс Корден уже успел отреагировать на волну возмущений, которая хлынула на него в сети. Он записал видеообращение, которым хотел опровергнуть скандальный ролик и убедить свою аудиторию в открытости и правдивости всех сцен.

Я знаю – это выглядит плохо. Но я просто хочу сказать сейчас, что я всегда сам вожу машину, пока мы не делаем то, что может показаться опасным. Например, танцы, изменение костюмов или если я пьяный,

– прокомментировал телеведущий.

Корден поклялся зрителям, что в 95% случаев он действительно "подвергает опасности" жизни крупнейших мировых поп-звезд. Он также объяснил, что случай с Бибером – исключение из правил, ведь свое решение воспользоваться страховкой он обосновал тем, что боялся опозориться в присутствии молодого исполнителя.

Это телешоу, и не все в нем реально. Наша программа никогда не снимается в полночь, мы снимаем ее в 5 вечера и делаем вид, что сейчас поздно. Мне казалось, что такие простые вещи и так все знают. Я жалею, что вы так глубоко погрузились в реальность Carpool Karaoke, но это телевидение и мы часто делаем вещи только ради развлечения,

– пояснил Джеймс Корден.

Джеймс Корден оправдался за Carpool Karaoke: смотрите видео онлайн