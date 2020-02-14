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Сеть взрывает новый трейлер к фильму "История Дэвида Копперфилда" от режиссера Армандо Ианнуччи

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Кадр из фильма "Дэвид Копперфилд" / IMDb

Создатели комедийной драмы "История Дэвида Копперфилда", которую снял шотландский режиссер Армандо Ианнуччи, опубликовали новый трейлер.

Короткий видеоролик к фильму "История Дэвида Копперфилда" появился в сети накануне, 13 февраля. Меньше, чем за сутки трейлер посмотрели почти полмиллиона человек.

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Известно, что Армандо Ианнуччи выступил режиссером ленты, а также присоединился к написанию сценария. Что интересно, в основу сюжета положены события из романа "Дэвид Копперфилд", автором которого является культовый английский писатель Чарльз Диккенс. Произведение впервые было опубликовано еще в 1850 году.

Фильм расскажет о жизни юного Дэвида Копперфилда в Лондоне в XIX веке. На его жизненном пути будет немало препятствий и проблем, которые он должен преодолеть, чтобы найти свое счастье.

Главную роль в фильме сыграл звезда фильмов "Лев" и "Миллионер из трущоб" Дев Патель. Также в фильме снялись Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бенедикт Вонг и Питер Капалди.

Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто, однако, когда картина выйдет на украинские экраны пока неизвестно.

История Дэвида Копперфилда: трейлер

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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