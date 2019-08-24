Сеть подрывает первый трейлер мультфильма "Леди и Бродяга" от Disney: трогательное видео

51 Читати новину українською
Постер фильма "Леди и Бродяга"
Постер фильма "Леди и Бродяга" / Instagram / @disney

Компания Disney оперативно занимается созданием и продвижением новых фильмов, в частности, римейков. Так, новая экранизация популярного мультфильма "Леди и Бродяга" не замедлит с премьерой, поскольку представители студии уже показали первый трейлер и постер картины.

В начале августа в сети появилась информация, что компания Disney экранизирует мультфильм 1955 года "Леди и Бродяга". Меньше, чем через три недели, на страничке компании в Instagram появился первый постер, а на YouTube-канале – первый трейлер.

Читайте также: Из-за конфликта Disney и Sony будущее фильма "Человек-паук" еще не определено: детали скандала

Как ранее сообщалось, главных персонажей, в частности, Бродягу будет озвучивать Джастин Теру, а роль Леди досталась Тесси Томпсон. Также в ленте можно будет услышать голоса Жанель Моне, Томаса Манна и многих других голливудских звезд.

Кинокритики уже ожидают от будущей картины бешеного успеха. Более того, его премьеру называют достойной конкуренцией "Алладину", "Дамбо" и "Королю Льву". Известно, что на сервисе Disney мультфильм увидит свет 12 ноября 2019 года.

Смотреть трейлер фильма "Леди и Бродяга": видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Disney (@disney)

 

blog_ava
В Киеве завершился Марш Защитников ко Дню Независимости
сегодня
1976
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
376
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
761
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 703
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
23 августа 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
319
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
373
Новости
Больше новостей
Залиште відгук