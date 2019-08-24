Сеть подрывает первый трейлер мультфильма "Леди и Бродяга" от Disney: трогательное видео
Компания Disney оперативно занимается созданием и продвижением новых фильмов, в частности, римейков. Так, новая экранизация популярного мультфильма "Леди и Бродяга" не замедлит с премьерой, поскольку представители студии уже показали первый трейлер и постер картины.
В начале августа в сети появилась информация, что компания Disney экранизирует мультфильм 1955 года "Леди и Бродяга". Меньше, чем через три недели, на страничке компании в Instagram появился первый постер, а на YouTube-канале – первый трейлер.
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Как ранее сообщалось, главных персонажей, в частности, Бродягу будет озвучивать Джастин Теру, а роль Леди досталась Тесси Томпсон. Также в ленте можно будет услышать голоса Жанель Моне, Томаса Манна и многих других голливудских звезд.
Кинокритики уже ожидают от будущей картины бешеного успеха. Более того, его премьеру называют достойной конкуренцией "Алладину", "Дамбо" и "Королю Льву". Известно, что на сервисе Disney мультфильм увидит свет 12 ноября 2019 года.
Смотреть трейлер фильма "Леди и Бродяга": видео
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